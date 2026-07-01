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Juulis jõuab vaatajateni kaks uut eluloolist draamasarja

Tele
Armas Inglismaa hero
Armas Inglismaa hero Autor/allikas: pressimaterjal
Tele

ETV ja ETV2 koos Jupiteriga pakuvad juulis vaatamiseks uusi draamasarju, mis ainest saanud päris elust ja kaasaja kangelastest.

Käimasolev jalgpalli MM on juba saanud pakkunud draamat penaltite seeriaga, mis viinud turniirilt minu suurt jalgpalliriiki. Jalgpall on ka ETV2s 1. juulil alustava draamasarja "Armas Inglismaa" keskmes, kuid pakub haaravat vaatamist ka spordikaugematele televaatajatele.

"Armas Inglismaa" Autor/allikas: pressimaterjal

BBC-s alles mais esilinastunud sarjas "Armast Inglismaa" kehastab filmidest ja sarjadest tuttav Joseph Fiennes jalgpallilegendi Gareth Southgate'i, kelle soov on kirjutada uus peatükk koos Inglismaa jalgpalli rahvuskoondisega. Tema peatreeneriks tulekul on meeskonnal maailma halvim tulemus penaltiseeriate löömises. Southgate teab, et on vaja avatud meelt ja tuleb näkku vaadata aastatega kogunenud valule, et viia Inglismaa tagasi tõotatud maale. Jalgpalli sünniriigil on välja kujunenud oma piinarikas kaotuste muster. Miks ei suuda Inglismaa võita nende enda loodud mängus? Koos psühholoog Pippa Grange'iga (Jodie Whittaker) üritab ta hakata muutma meeskonna mõttemaailma.

Elulooline on ka ETVs 11. juulil algav Islandi draamasari "Vigdís", mille keskmes on maailma esimene demokraatlikult valitud naissoost president Vigdís Finnbogadóttir. Tõsieluline sari jälgib tema kujunemist alates noorusest 1940-ndatel ja lõpetades presidendiks kandideerimisega kolme meeskandidaadi vastu aastal 1980.

"Vigdís"

Vigdíst saatis alati võitja ja eduka naise aura, kuigi tõde oli tihti vastupidine. Lõpututele katsumustele vaatamata ei loobu ta iial unistamast paremast tulevikust. Sari on pälvinud Islandi teleauhindadel mitu preemiat, sh parima naisnäitleja ja režissööri auhinna.  

Toimetaja: Kaspar Viilup

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