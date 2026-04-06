"Rakett 69" võitja Madis Roosma: olen loomult üsna laisk inimene

Foto: Helen Västrik
Teadussaate "Rakett 69" võitja Madis Roosma rääkis "Terevisioonis", et tema trumbiks oli loogiline mõtlemine ning külma närviga tegutsemine. Roosma sõnul on ta aga oma loomult üsna laisk inimene.

"Väga hea tunne on. Endiselt on väga raske uskuda, et võit mulle tuli," ütles "Rakett 69" 16. hooaja võitja Madis Roosma, kes on elanud pikalt Prantsusmaal, käinud seal koolis ja praegu õpib Tartu Ülikoolis matemaatikat.

Matemaatika juurde jõudis Roosma enda sõnul koduse keskkonna tõttu. "Mulle on matemaatika alati meeldinud. Mäletan, et juba lasteaias oli mul üks väga tuline vaidlus teemal, kui palju on sada korda saada."

Teadussaatesse läks ta seetõttu, et seal on toredad ülesanded ja toredad inimesed. "Võistluse ajal ma unustasin selle väga kiiresti ära, et stuudios on kaamerad. Kui ei olnud ülesande lahendamist, siis oli pinget natuke rohkem."

Saate ülesanded olid tema sõnul jõukohased, sest neil oli laual paber, kus oli kirjas, kus suunas võiks mõelda. Enda trumbiks peab ta loogilist ja matemaatilist mõtlemist ning külma närviga tegutsemist.

Finaalsaates pidid finalistid ehitama Goldbergi masina, mille väljamõtlemiseks oli finalistidel kuu aega. "Võtsin valge paberilehe ja kirjutasin sinna erinevaid mõtteid. Ettevalmistustöid tegime koos meeskonnaga," meenutas Roosma.

Masina ehitamise lõpus läks Roosmal üks väga tähtis komponent katki ja seepärast ei olnud masin tema sõnul ideaalvariant.

"Ma olen siiski üsna laisk inimene, aga annan endast alati parima," muheles Roosma.

Tulevikus sooviks ta tegeleda krüptograafia ehk andmete turvalise salvestamisega.

Roosma sõnul võiks "Rakett 69" saade olla üks tore koht, kust eeskujusid leida. "Inimesed, kes teadusega tegelevad, ei ole ainult mingid veidrad nohikud, vaid tavalised inimesed," tõi Roosma välja.

"Rakett 69" 16. hooaja finaal Autor/allikas: Helen Västrik

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Juhan Kilumets

05.04

Kristiina Ehin: enne stuudiosse minemist nutan pool tundi autos

04.04

Erakorralise meditsiini õde: inimeseks olemine on kohati täiesti kadunud kunst

11:23

Luule Komissarov: väga kirju elu on õpetanud mulle andestamise tähtsust

05.04

Aarne Soro: mind vaimustab maskita olek

08:48

Jaan Rekkor: näitlejaamet on natuke ülehinnatud

09:18

"Rakett 69" võitja Madis Roosma: olen loomult üsna laisk inimene

04.04

"Rakett 69" 16. hooaja võitis Tartu Ülikooli tudeng Madis Roosma

13:37

Tõnu Tubli: perebändi tegemine oli mulle pigem vastumeelne

05.04

Video: saates "Hommik Anuga" esines MOKO gospelkoor

03.04

Selgus Eurovisiooni poolfinaalide esinemisjärjekord

