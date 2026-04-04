"Rakett 69" 16. hooaja võitis Tartu Ülikooli tudeng Madis Roosma

"Rakett 69" finaalis tuli võistlejatel valmis ehitada võimalikult täpselt töötav ahelreaktsioonimasin ehk Rube Goldbergi masin, mille tööaeg jääks 108 sekundile kõige lähemale. Finaalis võistelnud Madis Roosma ja Kristjan Lepa masinad pidid koosnema vähemalt 15 elemendist ning neil oli masinate ehituseks koos raketlastest tiimikaaslaste, HK Unicorn Squadi tüdrukute ning Enefiti mentoritega aega 24 tundi.

Finaal kujunes äärmiselt pingeliseks, sest nii Madise kui ka Kristjani masina esimesed katsetused ebaõnnestusid. Kolmandal katsel jõudis Madise Rube Goldbergi masin finišisse, kuid Kristjani oma jäi seisma enne lõppu. Seega kuulus hooaja üldvõit Madisele.

Võitjale pani 15 000 euro suuruse stipendiumi välja Eesti Teadusagentuur ja preemiaga on noormehel juba plaanid tehtud: "Jagan rahast ühe osa kaasraketlastele ja ülejäänu investeerin. Tõenäoliselt läheb võidurahast teatud summa välismaiste õpingute stipendiumidest puuduva katmiseks," sõnas võitja.

Tehnoloogiaettevõtte Bolt esindaja Martin Villig andis finaalis üle hooaja silmapaistvaima raketlase preemia, milleks oli 6000 eurot. Auhinna pälvis teisele kohale tulnud Kristjan.

"See oli minu jaoks väga suur üllatus," tunnistas noormees. "Aga kui järele mõelda, siis paljud tugevad raketlased on jäänud teiseks. Ma jõudsin väga kaugele ja olen tegelikult oma tulemusega täiesti rahul."

Tüdrukute tehnoloogiakooli HK Unicorn Squad tegevjuht Liis Koser premeeris hooaja parimat tüdrukut 6000-eurose auhinnaga, mis anti üle võistlusel kolmanda koha saavutanud Roosmarii Villemsile.

"Auhind tähendab minu jaoks seda, et mu pingutusi märgati. See annab mulle kindlust juurde. Samas on see ka nagu kinnitus, et saan hakkama ja olen õigel teel," sõnas raketlane tunnustuse kohta.

LHV premeeris taaskord finaliste enim mõjutanud õpetajaid 5000 euro suuruse preemiaga. Madise väljavalitud õpetaja on noormeest olümpiaadide ettevalmistamisel abistanud Oleg Košik, Kristjanit enim mõjutanud õpetaja on Ülenurme gümnaasiumi õpetaja Kristi Kiik.

Võistluse esikolmikusse jõudnud osalejad saavad soovi korral asuda vabalt valitud erialale õppima Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis või Eesti Maaülikoolis.

"Rakett69" saatesari valmib Eesti originaalformaadi põhjal Eesti Teadusagentuuri ja produktsioonifirma Vesilind koostöös. Projekti rahastab Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu kaasrahastusel. Teadusvõistlus alustas ETV ekraanil esmakordselt 2011. aastal. Kõik senised hooajad on leitavad Jupiteris.