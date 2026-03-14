X!

"Rakett 69" võistlus jätkub viie osaleja vahel

"Rakett 69" stuudios jätkuvad individuaalvõistlused ja viit parimat osalejat ootab sel korral ees väljakutse liikluses.

Eesootavates võistlusvoorudes seisab nüüd iga võistleja enda eest. Nädal tagasi toimunud teadusteatri lavalt pääsesid individuaalvoorudesse edasi Timofey Goshka, Kristjan Lepp, Madis Roosma, Armin Ruul ja Roosmarii Villems.

Seekordse saate teemaks on transport ja võistlejatel tuleb leida lahendused, kuidas linnas võimalikult targalt liigelda. Kasuks tulevad teadmised nii tarkvara kui ka riistvara osas.

Ülesandeks on koostada programm, mis suudab leida kiireima teekonna algpunktist lõpp-punkti. Lisaks peavad raketlased kaardistama tõukeratta puudused ja need kõrvaldama.

Võistlejate sooritusi jälgivad ja analüüsivad sel korral füüsik ja saatejuht Aigar Vaigu, Boldi vanem-tarkvarainsener Artur Luik ja tüdrukute tehnoloogiakooli HK Unicorn Squad rajaja Taavi Kotka.

"Rakett 69" on ETV eetris laupäeval kell 19.30.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

