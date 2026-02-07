Galerii: "Rakett 69" osalejad otsivad lahendusi tervisemuredele

"Rakett 69" võistlejad seisad viiendas osas silmitsi ülesannetega, mis viivad noored kokku terviseteemadega.

"Rakett 69" jätkab täies koosseisus, sest esmakordselt saate ajaloos teenivad osalejad saatest saatesse punkte ja enne teadusteatri vooru keegi välja ei lange.

Viienda osa esimene meeskonnaülesanne viib võistlejad erakorralise meditsiini osakonda, kus kiiret abi on ootamas 17 patsienti. Võistlejate ülesanne on viia läbi esmane triaaž. Noored teadushuvilised peavad seekordses saates ise ehitama ka vererõhu mõõtmise seade.

Võistlejate tegutsemist jälgivad Aigar Vaigu, Kaja Pae ning õenduse õppejõud õe ametit pidav Janno Kuldkepp.

"Rakett 69" 16. hooajas osalevad Armin Ruul Hugo Treffneri gümnaasiumist, Elis Lukner Hugo Treffneri gümnaasiumist, Emma Marie Ots Gustav Adolfi gümnaasiumist, Indrek Karja Hugo Treffneri gümnaasiumist, Kaarel Toomet Nõo reaalgümnaasiumist, Kristjan Lepp Hugo Treffneri gümnaasiumist, Kristofer Torokoff Gustav Adolfi gümnaasiumist, Madis Roosma Tartu Ülikoolist, Ralf Maapalu Tallinna reaalkoolist, Roosmarii Villems Nõo reaalgümnaasiumist, Sigrid Siinmaa Tartu Ülikoolist ja Timofey Goshka Nõo reaalgümnaasiumist.

"Rakett 69" on ETV eetris laupäeviti kell 19.30. Varasemad saated leiab Jupiterist.