Galerii: "Rakett 69" teadusteater viib kosmosesse

Noorte teadusvõistlus "Rakett 69" on jõudnud ühe oodatuima vooruni, kui 7. märtsil vaatajateni jõudvas teadusteatris astuvad üles saate kuus edukamat osalejat.

16. hooajal on "Rakett 69" teadusteatri teemaks kosmos. Kuus teadusvõistluses jätkavat noort astuvad nüüd publiku ja televaatajate ette kuue omanäolise etendusega. Teadusvooru eesmärk on luua vaatemänguline lahendus, mis avaks ja selgitaks kosmosega seotud teemasid.

"Rakett 69" pardal alustanud 12 noorest on teadusteatri vooru jõudnud Indrek Karja, Timofey Goshka, Kristjan Lepp, Madis Roosma, Armin Ruul ja Roosmarii Villems. Võistlus läheb nüüd aina pingelisemaks, sest saatest langeb sel korral välja ka üks osaleja.

Teadusteatri voor on pikem kui teised "Rakett 69" osad, et kõik omanäolised teaduslavastused saaksid täies ilus vaatajateni jõuda. ETV kava on sel põhjusel 7. märtsil ka tavapärasest teistsugune – "Õnne 13" osa jääb sel nädalal vahele ja sari on taas eetris 14. märtsil.

"Rakett 69" on ETV eetris laupäeval kell 19.30.