"Rakett69" 16. hooaja võitja selgub Rube Goldbergi masina duellis

Laupäeval jõuab ETV ekraanile teadusvõistluse "Rakett69" suurejooneline finaal, kus hooaja võidu ja Eesti Teadusagentuuri välja pandud 15 000 euro suuruse peapreemia nimel asuvad võistlustulle Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane Kristjan Lepp ja Tartu Ülikooli tudeng Madis Roosma.

Teadusvõistluse 16. hooaja otsustavas saates tuleb finalistidel lahendada inseneeria- ja loovusülesanne, ehitades keeruka ahelreaktsiooniga masin ehk Rube Goldbergi masin. Võistlus toimub Eesti Rahvusraamatukogus, kus osalejate eesmärk on panna tööle võimalikult nutikas ja täpne mehhanism, mille iga etapp käivitab järgmise.

Saate teadustoimetaja Raid Vellerindi sõnul tuleb võistlejatel lahendusi luues lähtuda etteantud reeglitest.

"Võidab masin, mille tööaeg jääb ettenähtud 108 sekundile kõige lähemale. Lisaks peab Rube Goldbergi masinas olema vähemalt 15 selgelt eristatavat elementi," kirjeldas ta.

Mõlemad finalistid saavad kasutada kolme käesoleva hooaja võistleja abi, lisaks on mõlemale võistlejale abiks üks Eesti Energia mentor. Tiimidel on abiks ka tehnoloogiakooli HK Unicorn Squadi tüdrukud.

Eriline on ka finaali toimumiskoht – esimest korda valmivad Rube Goldbergi masinad äsjarenoveeritud Eesti Rahvusraamatukogus.

"Sealse fuajee kõrgus ning võimsad trepid pakuvad finalistidele suurepärase võimaluse luua väga loomingulisi ning üllatavaid lahendusi," märkis Vellerind.

Võitjale on Eesti Teadusagentuur välja pannud 15 000 euro suuruse peapreemia. Lisaks ootavad "Rakett69" osalejaid mitmed eripreemiad. Tüdrukute tehnoloogiakool HK Unicorn Squad annab välja 6000 euro suuruse auhinna parimale tüdrukule, tehnoloogiaettevõtte Bolt premeerib 6000 euroga silmapaistvaimat osalejat. Võistluse esikolmikusse jõudnud osalejad saavad asuda vabalt valitud erialale õppima Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis või Eesti Maaülikoolis.

"Rakett69" 16. hooaja finaalsaade on eetris 4. aprillil kell 19.30 Eesti Televisioonis.

"Rakett69" saatesari valmib Eesti originaalformaadi põhjal Eesti Teadusagentuuri ja produktsioonifirma Vesilind koostöös. Projekti rahastab Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu kaasrahastusel. Teadusvõistlus alustas ETV ekraanil 2011. aastal. Kõik senised hooajad on leitavad Jupiteris.