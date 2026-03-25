Loodusfotograafid isa ja poeg: meeldejäävaim fotoelamus oli karu pulm

Tipptasemel kaalukirurg ja loodusfotograaf Ilmar Kaur rääkis "Ringvaates", et eelmise aasta kõige meeldejäävam fotoelamus oli karu pulm, kui nad karudele väga lähedale pääsesid. Näitusele jõudnud foto jäädvustas poeg Verner Kaur, kelle sõnul ta karudega kohtudes küll veidike pabistas, kuid adrenaliin hoidis teda paigal.

Doktor Ilmar Kauri teatakse eelkõige tipptasemel kaalukirurgina, aga operatsioonisaalist väljas püüab ta hoopis fotokaameraga hetki. 2024. aastal võitis ta ajakirja "Eesti Loodus" loodusfotokonkursi loomafotode kategoorias musträsta fotoga, kes hoiab noka vahel kaht pihlamarja.

Võiduga kaasnes isikunäitus Eesti Loodusmuuseumis. Ilmari fotode kõrval on näitusel väljas ka tema poja Verner Kauri fotod. Verner tabas oma võidukaadri juba kümneaastaselt, mil ta pildistas ritsikat noka vahel hoidvat kägu.

Verner Kauri pildistatud foto käost, kes hoiab suus ritsikat ja Ilmar Kauri foto musträstast, kellel on noka vahel pihlamarjad Autor/allikas: Verner Kaur (kägu) ja Ilmar Kaur (musträstas)

Isa ja poja ühine fotograafiateekond sai hoo sisse Ugandas reisides. Suur hulk ilusaid hetki on pildile püütud aga perekonna maakodu lähedal Peipsi järve ääres.

"Kõige meeldejäävam fotoelamus eelmisest aastast oli karu pulm, kuhu me maikuus Alutagusel sattusime. Jälitasime karupaari ligi kilomeeter mööda metsateed ja lõpuks saime neile üsna lähedale," meenutas Ilmar.

"Väike pabin oli ikka sees, aga adrenaliin hoidis paigal. Kui nad ei ole koos poegadega, siis pole karud enamasti ohtlikud," nentis Verner.

Ilmar tõi välja, et iga isa on nõus, et see ei ole koht, kus kadedust tunda, kui su oma poeg sinust samal alal parem on. Karu pulmast jõudis näitusele Verneri jäädvustatud hetk.

"Loomad ja linnud ei karda Vernerit, nad ei pea teda ohuks. Verner oskab väga hästi matkida erinevaid loomi ja linde häälega, nende tähelepanu saada ja nii nad lähemale meelitada. Verner on erakordselt hea kompositsioonitajuga. Ta suudab pildistada objekti ja samal ajal mõelda ka sellele, mis objekti ümber on," tõi Ilmar välja.

Ilmari sõnul on loodusfotograafia võimalus pojaga koos aega veeta. "Seda võimalust ju palju laste ja vanemate suhetes ei ole. Kui lapsed suuremaks saavad, jääb aega järjest vähemaks, tuleb hinnata seda, mis on antud ja maksimaalselt kasutada," tõdes Ilmar.