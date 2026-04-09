Muuseum otsib näitusele kapsaks loetud raamatut, mügrit ja vapsiku pesa

Näituseprojektide loovjuht Evelin Pääsukene rääkis "Ringvaates", et Eesti Loodusmuuseumi uue tuumnäituse jaoks korraldatud kogumiskampaanias otsitakse muuseumile uusi eksponaate. Loovjuhi sõnul leiab nimekirjast nii karu-aabitsa ja kapsaks loetud raamatu kui ka mügri, ronga suled, kuuse juurestiku ja vapsiku pesa.

Eesti Loodusmuuseum avab 2027. aastal uksed uues Noblessnerisse kerkivas muuseumimajas. Uuele tuumnäitusele eksponaatide leidmiseks käivitas muuseum üle-eestilise kogumiskampaania. Näitusele otsitakse nii looduslikku materjali kui ka erinevaid esemeid.

"Eelkõige ootame oma kogusse selliseid imetajaid ja linde, kes on õnnetuse või mõne kurva sündmuse tõttu lahkunud, palume loomi nimme mitte püüdma hakata," ütles loodusmuuseumi näituseprojektide loovjuht Evelin Pääsukene.

Kogusse on oodatud näiteks tedremuna vaas, karu-aabits, haugilant, männikorbast laevuke, kapsaks loetud raamat, kärbsemustriga muhu sukad, pajupill, minginahkne krae ja kadakaseibidest ese.

"Esemed, mida me otsime, avavad erinevaid teemasid ja räägivad erinevaid lugusid. Need esemed räägivad eesti kultuuri ja keele seosest eesti loodusega, mis on omavahel väga tihedalt põimunud," tõi Pääsukene välja.

Kogumiskampaania eesmärgiks on leida muuseumikogusse ka erinevaid loomi, näiteks koduhiir, kodurott, kodukass, sookurg, künnivares. "Mügri hakkab meil rääkima lugu sellest, kuidas maastike muutudes peab liik leidma endale uue elupaiga. Kedagi nimme püüdma hakata ei ole vaja, palume kõigil vastutustundlikult suhtuda kaasliikidesse, aga kui mügri juhtub olema juhuslikult pikali maas ja lahkunud, siis võib teda meile pakkuda."

"Kõik meie olemasolevad museaalid ei sobi väljapanemiseks, ka topised väsivad ja sellepärast me otsimegi värskemaid isendeid," nentis Pääsukene.

Eesti Loodusmuuseumi kodulehel on üleval zooloogide kontaktid, kelle käest saab vajadusel nõu ja abi küsida ning seal on väljas ka otsitavate lindude ja loomade pildid.

Muuseumikogusse otsitakse ka kuuse juurestikku ja õõnsat puud. "Kui lähete metsa ja vaatate, et kena juurestikuga kuusk on pikali kukkunud, teete pildi ja saadate meile. Kuusejuurestik hakkab meil olema sellise teema juures, mis räägib maa-alusest elust ja mullastikust."

Samuti otsitakse vapsiku pesa, metsherilase pesa ja soo-kärjeherilase pesa. "Nemad räägivad näitusel lugu sellest, kuidas osad liigid on pannud pead kokku ja asunud ühiselt elama, mis on nende konkurentsieelis," tõdes Pääsukene.

Loovjuhi sõnul tasub kodus ja metsas lahtise pilguga ringi vaadata.

Kogumiskampaania asjade, loomade ja taimede nimekirja leiab loodusmuuseumi veebilehelt.