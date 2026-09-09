Loodusfotograaf Sven Zacek: loodus on teinud mulle väga palju kingitusi

Loodusfotograaf Sven Zacek rääkis "Ringvaates", et töödeldud fotod teda ei huvita, sest loodus pakub ise niivõrd erakordseid vaateid. Zaceki sõnul on ta foto mõttes kõigesööja ja kõige raskem on teha otsus kuhu minna pildistama, sest õige hetk on igal pool.

"Selle fotoraamatu idee on näidata Eestimaad ülevalt, raamatus on 240 fotot," ütles albumi "Pääsukese Eestimaa" autor loodusfotograaf Sven Zacek.

Linna kohal teeb Zacek pilte droonidega või helikopteri pealt. "Drooniga on võimalik teha intiimsemaid portreid väiksemast kvartalist või hoonest. Helikopteriga saab lennata kõrgemalt ja võtta ka raskemat tehnikat kaasa."

See on Zaceki neljas ilmunud fotoraamat. "Kes võtab kätte mu esimese fotoraamatu, näeb samu kohti, aga milline see oli 15 aastat tagasi. Pilt on täiesti muutunud. Tänavavalgustus on nende aastatega palju paremaks läinud, ka väiksemad kõrvaltänavad on hästi valgustatud."

"Töödeldud pildid mind ei huvita," sõnas fotograaf, kelle eesmärk on pildile jäädvustada erilisi hetki ja kes teeb korraga umbes kümme-viisteist pilti. "Üks ikkagi eristub teistest piltidest ära."

"Siin pildil on jälle üks kingitus looduse poolt. Selle pildi tegin Kakerdaja rabas augustikuus. Eesmärk oli teha Fred Jüssi 1977. aastal tehtud foto kõrvale kaasaegne pilt. Läksime tütrega rappa, aga seda pilti ei saanudki teha, sest vihma sabas, vihmasaju lõpus tuli korraks päike välja ja tekitas vikerkaare. Kõik vikerkaared on tegelikult ringid, lihtsalt maa pealt me ei näe seda, sest maa blokib ära, aga kui ülevalt vaatad, on vikerkaar alati ring," selgitas Zacek. "See kestis võib-olla ainult üks minut."

Ümmargune vikerkaar Autor/allikas: Sven Zacek

"Fred Jüssi on rääkinud ja me ise ka teame, et rabamaastik on meie kõige vanem maastik ja rabad võiksid olla Eestimaa looduse firmamärk. See pilt on tehtud eelmisel aastal esimese külma ajal rabas. Kaader meenutas mulle Ameerikas asuvat Monumentide orgu (Monument Valley). Meie Monumentide org ongi rabad ja rabasaared selle keskel," nentis fotograaf.

Rabamaastik Autor/allikas: Sven Zacek

"Fotosid tehes püüadki prognoosimatut. Kogemuse põhjalt ju midagi umbes tead, aga loodus ikka üllatab. See ongi see, mis ei väsita ära, aga teeb asja ka raskemaks, kui oled foto mõttes kõigesööja, " tõi Zacek välja. "Õige hetk on ju igal pool ja sa pead valiku tegema. See on kõige raskem asi, et kuhu minna," selgitas fotograaf.