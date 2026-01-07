Virmaliste giid: üha rohkem kihlutakse tantsivate virmaliste all

"Eriti haruldased on roosad virmalised, mida on võimalik näha ainult kõrgemal laiuskraadil Põhja-Skandinaavias. Punaseid virmalisi on võimalik ka Eestis näha, aga mitte liiga tihti," ütles loodusfotograaf ja Norras virmaliste giidina tegutsev Hans Markus Antson.

Eelmise aasta 23. detsembril nägi Antson oma elu kõige võimsamaid roosasid virmalisi. "Rohelise virmalise allservas võib roosat värvi vahel hästi vaevu näha paariks kuni viieks sekundiks, aga sel õhtul tantsisid need reaalselt 50 sekundit järjest ja nad tantsisid tol õhtul veel mitu korda," nentis Antson.

Tol erakordsel õhtul jooksis Antson ringi ja püüdis kiirelt liikuvat roosat värvi virmalisi jäädvustada. "Koos minuga tuuril olevad inimesed ei saanud alguses arugi, mida nad just nägid, sest nad nägid virmalisi üldse esimest korda. Meil on giidide hulgas ka nali, et kui su giid on vaimustunud, siis ilmselt on tegemist väga hea õhtuga," sõnas virmaliste giid.

Paar nädalat tagasi tegi Antson enda jaoks statistikat, kui tihti näeb taevalaotuses häid virmalisi ja selgus, et ligi pooltel kordadel võib õnnestuda tugevaid virmalisi näha.

Virmalised Autor/allikas: Hans Markus Antson

"See on üsna tavaline, et tantsivate virmaliste all kihlutakse. Sel aastal oli meil koguni nii, et minu grupis oli kaks kihlumist ühe õhtu jooksul. Ühest olin teadlik, sest tavaliselt meid teavitatakse ette, aga teine tuli üllatusena ja just siis, kui ma üht kihlumist filmisin, tuli üks kutt mu juurde ja ütles, et tema tahaks ka kihluda," muheles Antson.

Giid puutub tihti kokku ka sellega, et inimesed on rahulolematud, sest nad on tulnud uhket virmaliste tantsu vaatama, aga midagi pole näha. "Vahel ei õnnestugi. Viimased kaks nädalat on olnud inimeste ootustega toimetulemise majandamine. Me ei saa kunagi garanteerida virmaliste tulekut, isegi kui me õhtul välja lähme, aga kõik ju selle suure ootusega tulevad," nentis Antson.