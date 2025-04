Remo Savisaar: kõik kahjuks lindude pesitsusrahust kinni ei pea

Loodusfotograaf Remo Savisaar rääkis "Vikerhommikus", et kuigi suurem osa metsaomanikest austab lindude pesitsusrahu, siis on siiski veel ka neid, kes sellest kinni ei pea.

Savisaare hinnangul on praeguseks hetkeks suurem osa lindudest kodumaal tagasi. "Kõrvadel on suisa natukene valus, laulu on nii palju, linnud on kõik enamuses tagasi. Kõik kuulutavad, et territoorium on hõivatud, mina olen siin olemas," rääkis fotograaf.

Loodusfotograafi päev algab enne koitu, eelistatavalt tund enne päikesetõusu. "Üks asi on see, et kuuleb, kuidas loodus ärkab ja teiseks näeb valguse muutumist, kuidas tund enne päikesetõusu on hämaram aeg, sinine tund. Kui see päike tõuseb, siis valgus muutub punakaks, siis kuldseks. Paar tundi pärast päikesetõusu on ta selline tavaline, pildistamise mõttes kärts valgus, mis pildistamiseks väga hästi ei sobi," sõnas ta.

Sel nädalal algas metsades lindude pesitsusrahu. Metsalangetuskeelust siiski kõik kinni ei pea. "On kahjuks neid, kes ei pea sellest kinni, ma ei tea, kus nende inimeste süda on. Tegelikult linnud pesitsevad juba ammu, näiteks händkakk jäi pesale hauduma mune juba märtsi viimasel nädalal. Mõnes kohas masinad toimetavad veel. Kas see häirib? Kahtlemata. Kas sellega võib linde hukkuda? Võib hukkuda."

Erametsaomanikele on pesitsusrahu järgimine soovituslik. "Õnneks enamus peavad sellest kinni, aga need, kes aru ei saa, võivad vaadata, et mul ei pesitse siin kedagi. Linnupesi on äärmiselt raske leida, aga nad on seal olemas," sõnas Savisaar.

Tänavune talv oli Savisaare sõnul oma lume osas puude ja põõsaste puhul halastamatu. "Teatud kohti ei tunne väga äragi, ta lihtsalt murdis väga palju puid ja põõsaid maha. Temperatuuri mõttes oli ta aga mahe," kommenteeris fotograaf.

Hetkel, mil puudel tärkavad aga juba esimesed rohelised varjundid, on Savisaare sõnul pildistamise mõttes väga mõnus aeg. "Kui sellise oksakese peal, millel on sellised ilusad lehed, pildistada mingit väikest linnukest, võib öelda, et ilus pilt ongi olemas. Kui lehed on juba suured ja võimsad, siis linnuke ei pruugi väljagi paista," rääkis loodusfotograaf.