Sibulatee eestvedaja: Peipsi sibula kasvatajaid jääb järjest vähemaks

Sibulatee eestvedaja Liis Lainemäe rääkis "Ringvaates", et praegu on veel Peipsi sibulate kasvatamiskultuur elus, aga iga aastaga jääb sibulamüüjaid järjest vähemaks. Lainemäe sõnul nõuab Peipsi sibula kasvatamine palju füüsilist tööd, mida tänapäeva noored väga teha ei taha.

13. septembril toimub Peipsi ääres juba 10. korda Sibulatee puhvetite päev, kus toimub ka võistlus, kus selgitatakse välja parim sibulapirukas.

"Kõikide nende pirukate üks põhilisi koostisaineid on kohalik Peipsi sibul," ütles Sibulatee eestvedaja Liis Lainemäe, tutvustades stuudio laual olevaid hõrgutavaid pirukaid, mis on varasematel aastastel sibulapirukavõistluse võitnud.

Sibulatee puhvetite päeva parimad sibulapirukad Autor/allikas: ERR

Sibulatee piirkond on Peipsi ääre vald ja kõik, kes selles piirkonnas elavad, saavad võistlusele osalema tulla.

"Praegu on veel vana hea sibulakasvatamiskultuur elus, aga iga aastaga ongi näha, kuidas Kolkjas, Kasepääl ja Varnjas, kus hästi palju Peipsi sibulat kasvatatakse ja sügisel tee äärtes müüakse, jääb müüjaid järjest vähemaks," tõdes Lainemäe.

Peipsi sibula kasvatamine on päris mitme aastane protsess. "Peenrad on kõrged, neid kaevatakse käsitsi pikkade labidatega ja noored väga ei taha käsitööd teha. Sibulakasvatamist jääb kahjuks vähemaks, aga loodame, et see traditsioon ikkagi päris välja ei sure," nentis Lainemäe.

Peipsi sibul on kallis, aga sibula kasvatamiseks kulub ka väga palju töötunde, et kilo hästi kuivatatud sibulat lõpuks kätte saada. "Väga mitmetele ongi sibulakasvatus ainus võimalus pensioni kõrvale midagi juurde teenida. Õnneks ei pea kohalikud väga palju käima enam Tallinnas või Tartus sibulaid müümas, vaid nüüd tulevad külalised pigem meie juurde Sibulateele sibulad ostma," ütles Lainemäe.

Lainemäe elab Tartus, aga on oma südameasjaks võtnud Peipsi kohalike kultuuri tutvustamise enda sõnul just sellepärast, et inimesed selles piirkonnas on niivõrd ägedad.