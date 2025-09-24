X!

"Terevisioonis" valmis toitev ja tervislik Uganda populaarne tänavatoit

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Fuudishi toidupolitseinik Marge Tava valmistas "Terevisioonis" Ugandas väga populaarset ja tervislikku tänavatoitu nimega rolex, mis on lameleiva sisse keeratud köögiviljadega omlett.

"Tulin paar päeva tagasi Ugandast ja muuhulgas võtsin seal ka väikese kursuse, kuidas toitu nimega rolex valmistada," ütles Fuudishi toidupolitseinik Marge Tava. "Rolex on Ugandas tudengite ja vaesemate inimeste lemmiktoit, mis valmib suhteliselt kiiresti ja on hästi toitev."

Kohalikud rääkisid Tavale, et toidu eriline nimi tuleb sellest, et ajal, kui oli veel Inglise võim, tellis üks inglane "rolled eggs" (rullmunad-toim.), aga kuna kohalikud ei saanud hääldusest hästi aru, hakatigi valminud toitu kustuma rolex'iks.

"Ühte rolexisse läheb kaks muna ja see tähendab, et toit on korralik proteiiniallikas," tõdes Tava, kes tõi stuudiosse kaasa Ugandast pärit lameleiva chapat'i, mis on tehtud jahust, veest ja soolast.

Omleti sisse läheb veel kapsas, porgand ja sibul. "Juurde tegin majoneesi-ketšupi kastme. Väga tähtsal kohal on sibulamoos või siis karamelliseeritud sibul," tõi Tava välja. "Kõige lihtsam on ilmselt tortiljaga teha."

Tava sõnul võiks kapsa ja porgandi riivida, et oleks tekstuurne.

Tava küpsetas pannil omleti, kuhu lisas sibula, porgandi ja kapsa. Küpsetatud omleti tõstis ta pannil soojaks tehtud lameleiva peale, millele omakorda lisas majoneesi-ketšupi kastme, sibulamoosi ja salatilehe. "Kes soovib, võib vahele panna ka kanaliha või rebitud veiseliha," nentis Tava.

Uganda tänavatoit rolex ehk munarull Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Martha-Beryl Grauberg ja Reimo Sildvee

