Eesti Laulu finaal pani fännid juubeldama ja Jüri Muttika saali koristama

"Ringvaate" reporter Jüri Muttika käis uurimas, millised emotsioonid valdasid fänne ja võistlejaid pärast Eesti Laulu võitja väljakuulutamist. Kuna Unibet Arena pidi 48 tunniga puhas ja korras olema, aitas Muttika ka koristustööle kõvasti kaasa.

"Päris karm võistlus oli. Mul on viies kord, aga see on ikka poisikese tulemus," ütles Eesti Laulu võiduloo autor Sven Lõhmus, kommenteerides, mitmendat korda tema laul on esikohale tulnud.

"Vahet pole, mis koht on, kui ei võida, siis ei võida," nentis Marta Pikani, kelle lugu jäi finaalis 12. kohale.

Getter Jaani sõnul ei jäänud temal midagi kripeldama. "See kõik, mis ma tahtsin teha, tuli täpselt ka lavale. Seega olen kõige eest ülitänulik," tõdes Jaani.

"On ülimalt südantsoojendav, et eesti rahvas pärast kõiki neid aastaid, isegi aastakümneid, ikka veel hääletab meie poolt ja on meie selja taga," sõnas Vanilla Ninja liige Piret Järvis-Milder.

"Üle 50 kilo on siin konfette. Konfettide rekord Unibet Arenal kuulub siiski bändile Terminaator, kes lasi õhku üle 200 kilo," ütles Unibet Arena ürituste juht Siim Sirelpuu. "Tribüünide pealt korjame konfetid kokku lehepuhuritega."

Koristamisel on abiks 12 koristajat ja suur masin. "Meil on koristamiseks aega 48 tundi, siis peab maja puhas olema," nentis Sirelpuu.

"Praegune olukord on väga tagasihoidlik, võrreldes näiteks superkrossiga, kus me sadu tonne liiva sisse ja välja transpordime," tõdes Krausberg Eesti OÜ teenindusjuht Urve Vanker.