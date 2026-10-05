Johannes Tralla: huviharidusest saab iga laps mingid supervõimed kaasa

"Minu öökapile sattus möödunud kevadel aukartustäratav raamat "Eesti inimarengu aruanne 2026: Haridus ühiskonna peeglis". See on Eesti sotsiaalmajanduslik inventuur, mida iga paari aasta järel tehakse. Seekord on see võtnud fookusesse meie hariduspoliitika ja selle laiema mõju läbi kogu ühiskonna. Kuidas haridus mõjutab tervishoidu, meie kõigi ühist käekäiku Eestis, meie riigi majandust. Valisime sellest raamatust välja neli teemat ja tegime sellest väikse telesarja."

Tralla sõnul viib sari meid nendesse kohtadesse ja situatsioonidesse, mida aruanne kirjeldab ja mis katavad erinevaid mure ja rõõmu kohti Eesti ühiskonnaelus. "Näiteks füüsikatundi, skatepargi rulakursusele, jalgpallitrenni."

Sarjas püütaks vastus leida küsimusele, kas huviharidus on lihtsalt tore asi, mida lapsed võiksid pärast kooli teha või on sel palju suurem mõju. "Me ei saada oma lapsi jalgpallitrenni mitte alati juust seepärast, et neist saaks tulevane Messi, aga huviharidusel on noore inimese identiteedi kujunemisel, pingutusvõime väljaarenemisel palju suurem roll, kui me igapäevaselt endale teadvustame. Ja see kärbe, mis viimastel aastatel tehtud on, kus riik on toetust huviharidusele oluliselt vähendanud, võib kujuneda ühiskonnale väga kalliks kokkuhoiuks, sest uuringu järgi on laste õpitulemused otseselt seotud sellega, kas nad saavad end pärast kooli välja elada või teevad seda kuskil mujal, kui jalgpallitrennis või rularingis."

Saates saavad sõna nii eraõpetajad kui ka Eesti korüfeed Marju Lauristin ja Jaak Aaviksoo, kes vaatavad otsa meie murekohtadele hariduses.

"Iga neljas lapsevanem palkab oma lapsele eraõpetaja ja mis seal salata, ka mina olen oma pojale eraõpetaja appi võtnud," tõdes saatejuht.

Tralla sõnul saab saatest palju ideid, kus ei ole tõenäoliselt hea mõte kokku hoida. "Tuletame saates meelde valupunkte ja haavatavaid kohti, millest kärpimisel peaksime endile aru andma, kui kaugele need mõjud lähevad. Huvihariduse kärpimine jõuab lõpuks tervishoidu ja kohtutoimikutesse," sõnas Tralla.

"Eks ma ju aimasin, et kui ma saadan oma lapsed jalgpallitrenni, siis seal juhtub midagi veel peale selle, et nad õpivad seal triblama. Tegelikult saab laps sealt mingid eluoskused, mingid supervõimed kaasa, mida ta loodetavasti saab ka koolist, aga mis on võib-olla veel olulisemad. See on üks olulisematest tähelepanekutest, mis ma saateid tehes sain."

"Kõige kallim kokkuhoid?" on ETV eetris oktoobri esmaspäevadel kell 20.