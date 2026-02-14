X!

Video: "Espresso Macchiato" Anne Veski ja unistuste bändi esituses

Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti Laulu finaalis astus esimest ja viimast korda lavale Raadio 2 ja Eesti Laulu unistuste bänd.

R2 x Eesti Laul 2026 Unistuste bändi kuulusid lisaks solist Anne Veskile veel Villu Talsi ansamblist Curly Strings, Trafficus ja Lexsoul Dancemachine'is klahvpille mängiv Joonas Mattias Sarapuu, Karl Erik Taukari bändi kitarrist Eric Kammiste, ansamblis Meelik bassi mängiv Meelik Samel ja paljude koosseisudega lava jaganud trummar Ramuel Tafenau.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

