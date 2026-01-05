"Rakett 69" värske hooaeg viib vaatajad taas nutikasse teaduslahingusse

Füüsiku ja "Rakett 69" saatejuhi Aigar Vaigu sõnul on uuel hooajal oodata mitmeid üllatusi. "Teises saates selgub kõige suurem uuendus, mis mõjutab oluliselt võistlejaid, aga pakub kahtlemata põnevust ka vaatajatele," sõnas ta "Kindlasti on aga alles saatesarja kõige olulisem eesmärk ehk teadus- ja tehnoloogiahariduse populariseerimine kõikidele huvilistele. Ka hooaja peaauhind Eesti Teadusagentuuri poolt ehk 15 000 euro suurune preemia on parimatest parimat viimases saates ootamas."

Avasaates toimuvas teaduslabürindis on sel korral Tartu Ülikooli teaduskooliga seotud ülesanded ja kohtunikud. "Rakett 69" saate produtsent Kalev Smidti sõnul on möödunud aastal 60. juubelit tähistanud teaduskoolil Eesti haridusmaastikul oluline roll. "Nende poolt korraldatud arvukad teadusvõistlused, olümpiaadid, kursused ja palju muud on pakkunud aastakümneid õpilastele väärtuslikke teadmisi ja väljakutseid," kinnitas Smidt. "Ka paljud "Rakett 69" osalejad on sealsetes tegemistes innukalt kaasa löönud ning seekordse avasaatega soovime teaduskoolile nende pühendunud tegevuse eest tunnustust avaldada."

Teaduslabürindis on võistlejate nutikuse ja teadmiste hindamiseks kolm ülesannet ning edasipääsemiseks on oluline nii lahendamise kiirus kui ka täpsus. Põhivõistlusele pääseb peavõitu püüdma 12 parimat kandidaati.

Võistluse esikolmikut ootavad õppekohad Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli või Tallinna Tehnikaülikooli põnevatel erialadel. Välja antakse ka mitmed eripreemiad.

"Rakett69" saatesari valmib Eesti originaalformaadi põhjal Eesti Teadusagentuuri ja produktsioonifirma Vesilind koostöös. Projekti rahastab Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu kaasrahastusel. Teadusvõistlus alustas ETV ekraanil esmakordselt 2011. aastal.

Senised 15 hooaega ootavad huvilisi Jupiteris.