Kasvataja: koertenäitus on väga hea koht, kus tutvuda uute koeratõugudega

"Süles istub mul kolmeaastane Olivia, kes on Gascogne'i sinine basset. Olivia on mitme riigi tšempion, augustis sai ta Soomes ka maailmavõitjaks. See on väga eriline tõug, selle tõu esindajaid on Eestis ainult 12. Esimene tuli Eestisse viis aastat tagasi Rootsist," ütles kenneli Lõvisüda kasvataja Karmen Palm. "Tõug ise on pärit Prantsusmaalt."

Dominic ehk Toomas on kuueaastane ja tema tõuks on basset hound. "Tema on minu esimene kutsikas. Kuigi ta on kodukoer, on ta väga heade tõuomadustega," tõdes Palm. "Mõlemad bassetid on jahikoerad, aga sinine basset on aktiivsem ja ka õpib kiiremini."

Sel nädalavahetusel on Tallinnas toimumas kolm rahvusvahelist koertenäitust, kus osaleb 1300 koera 232 erinevast koeratõust.

"Rahvusvahelistel koertenäitustel on võimalik näha uusi tõuge. Gascogne'i basseteid nägin ma esimest korda seitse aastat tagasi just koertenäitusel. Näitus on väga hea koht, kus tutvuda erinevate koeratõugudega ja suhelda ka nende kasvatajatega," tõdes Palm.

Koera sotsialiseerimise mõttes on Palmi sõnul näitustel käimine väga kasulik. "Et koer õpiks rahulikult paigal istuma. Näitustel peavad koerad pikad päevad vastu pidama, osad koerad võivad kurjaks minna."