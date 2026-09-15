Pagar Erik Otti: kell kolm ärkamine pole kellelegi kerge

Augusti lõpus avas Nõmmel uksed uus pagarikoda Pagar.ish, mis on kõigest loetud nädalatega nõnda populaarseks saanud, et lahtiolekupäevadel müüakse kõik saiad esimeste tundidega ära.

Pagarikoda juhib Erik Otti, kes töötas enne oma koha loomist samuti populaarses Karjase Saias. Just seal töötamine andiski talle julguse oma asja vedama hakata. "Kui seal hakkama saada, ennast tõestad ja kasvad, siis järgmine loomulik samm peakski olema midagi ise edasi teha," rääkis Otti "R2 hommikus".

Pagar.ish on avatud neljapäevast pühapäevani. Otti äratuskell heliseb öösel kell 3.29 ning kell neli peab ta pagarikojas kohal olema. Ta tõdes, et hommikune ärkamine pole alati kõige kergemate killast.

"Soovin siinkohal tänada oma elukaaslast Laurat, kes mu voodist välja lükkab. Esimesel päeval on hästi, kolmandaks päevaks on abi vaja, et voodist välja saada. Raske on. Ma arvan, et kellelgi pole kerge nii vara ärgata," tunnistas ta.

Küsimusele, mida ühe pagarikoja tegemiseks vaja on, naeris Otti, et väga palju elektrit ja korralikku ahju. "See on kõige tähtsam asi. Sinna ümber saad kasvatada ükskõik mida," rõhutas pagar ja tõi välja, et korralik ahi maksab mitukümmend tuhat eurot. "Kui sa ostad kasutatud rondi, siis sa maksad veel rohkem, et see lõpuks korda saada."

Seda, et nõudlus tema saiade vastu nii suur saab olema, ei osanud Otti uneski näha.

"See ei ole nali, et ma ostsin endale iga kahe päeva tagant uue külmiku, et asjad ära mahutada. Need numbrid ei ole väikesed, see ei ole koduküpsetuse projekt," lausus ta. Enamasti müüakse kahe-kolme tunniga ära 500–700 küpsetist. "See tempo on uskumatu. Seda ei saa ette planeerida. Lihtsalt paned ennast maksimaalse peale, teed nii palju, kui saad ja loodad parimat."

Kõige rohkem lähevad ostjatele peale hapusaiad. "50 tükki 14 minutiga on siiamaani rekord. Ülejäänud päeva kuuled inimestelt, miks te rohkem ei tee. Tervitaks siinkohal naist, kes karjus mu peale, et tee 150 siis," muigas ta.

Seda, et ühel hetkel pikk rivi ukse tagant kaob, Otti ei karda. "Kogu selle asja mõte oli, et ma saaksin saia teha ja leida enda käekirja. See polnud kunagi planeeritud järjekorrapagariks või millekski eksklusiivseks. Mul on siiamaani missioon teha Nõmmele kogukonnapagar. See on kõigile ja kogu aeg," unistab ta. "Mulle meeldib seda väga teha ja seni kuni inimesed käivad ja saia ostavad, seni ma teen seda."