X!

Praha raevukast rotipüüdjast on tänapäeval saanud nunnu sülekoer

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Kümnekuuse auhinnatud Millgret Isana omanik Ljudmila Sevtsova rääkis "Terevisioonis", et tänapäeval ei ole Praha rotipüüdjad enam raevukad rotipüüdjad, vaid armsad diivanikoerad. Sevtsova sõnul on see tõug kiire spordikoer, kellel on väga hea iseloom.

"Tema nimi on Millgret Isana, kodus lihtsalt Sanni, kes on tõu poolest Praha rotipüüdja. Instinktid neil koertel on väga tugevad, aga see oleneb koerast ka, kas ta rotti nähes kohe teda ründama hakkab," ütles Millgret kenneli omanik Ljudmila Sevtsova. "Meie ajal on need koerad pigem armsad süle- ja diivanikoerad."

1400. aastal Euroopas kasse väga ei olnud, aga rotte oli palju ning seepärast oli tõug väga populaarne Tšehhi kuningapere lossides, sest need koerad püüdsid rotte. Tol ajal olid rotid Sevtsova sõnul ka natuke väiksemad.

Standardi järgi kaaluvad Praha rotipüüdjad 2,6 kilo.

Isana on kümnekuune, kes alles alustas oma näituse karjääri. "Hiljuti võistles ta beebiklassis ja oli tõu parim beebi. Juunioriklassis oli ka üks kord tõu parim," tõi Sevtsova välja.

Võrreldes viie aasta taguse ajaga on Praha rotipüüdjad Eestis päris populaarseks tõuks saanud. "Seda tõugu saab väga hästi korteris pidada, sobib igaühele, väga hea iseloomuga, natuke häälekas, aga see näitab, et koeral on temperament olemas," muheles Sevtsova. "Koer tahab aga palju liikuda ja seepärast sobib ikkagi aktiivsele inimesele. Praha rotipüüdja on kuulekas ja kiire spordikoer."

Sevtsova sõnul saab koer hästi läbi nii laste kui ka teiste loomade ja lindudega.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

13.10

Birgit Sarrap: isa armastas vahel alkoholi natuke rohkem kui oma peret

16:18

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

15:46

Eurovisiooni uus peaprodutsent Gert Kark: ETV-st on pärit minu tööeetika ja -tahe

13.10

Liisi Koikson: lapsevanemaks olemine on mu elu raskeim amet

14:01

Zooloog: kui keldris on hiired, tuleks talvevarud enne söömist ära pesta

13.10

Synne Valtri: mu esimene esinemine toimus nelja-aastaselt Keila rongis

08:00

Galerii ja video: R2 minilaivil kõlas Maria Kallastu uus singel "DDG"

12:32

Praha raevukast rotipüüdjast on tänapäeval saanud nunnu sülekoer

14:17

Allan Roosileht: MTV avardas meie muusikamaailma

13.10

"Klassikatähtede" kolmanda saate võit läks jagamisele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo