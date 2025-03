Toller Bruno pärjati Eesti ilusaimaks koeraks

Kaheksa-aastane tolleri tõugu Bruno pärjati rahvusvahelisel koertenäitusel väärika kohaga ning on nüüd ametlikult Eesti ilusaim koer. Koera omaniku Paula Kinki sõnul on tollerid väga aktiivsed koerad, kes tahavad päevas vähemalt kümme kilomeetrit jalutada ning pole seetõttu kõige lihtsam tõug, keda endale koju võtta.

Nädalavahetusel toimus rahvusvaheline koertenäitus, millest võttis osa üle 2000 koera Eestist ja mujalt maailmast ning tolleri tõugu kaheksa-aastane Bruno sai 2. koha. Esimene koht läks Soome.

"Bruno tõuks on toller ehk Nova Scotia Duck Tolling retriiver. Pärit on see tõug Kanadast ning aretatud linnujahiks," ütles koera omanik Paula Kink.

"Me käime Brunoga väga tihedalt näitustel, kuna ta on ka aretuskoer. Aprillis lähme võistlusele "Euroopa võitja" ning augustis "Maailma võitja"," ütles Kink. "Need koerad on väga energilised, kuulekad ja sõbralikud. Sobivad pigem aktiivsemasse perre, kellel on aega paar tundi päevas korraga tegeleda. Päeva kilometraaž võiks ikkagi kümne kilomeetri kanti jääda, siis on hea ja õnnelik koer, kes ei hakka kodus pahandust tegema."

Näitusel hinnatakse koeri tõustandardi alusel. "Vaadatakse, kas koer vastab välimiku osas ehk füüsilise välimuse osas tõustandardile. Korralikult tuleb karva hooldada, oluline on korrektne toitumine. Bruno sööb toortoitu ja muidugi on oluline anda koerale palju armastust."

Enne Brunot polnud Kink kordagi näitustel käinud, ainult vaatamas, et koeratõugudest ülevaadet saada. "Kuna Bruno isa on samuti suur tšempion, siis sain sealt inspiratsiooni. Kui esimese roseti kätte saime, siis läks hullus lahti," märkis Kink.

Kui Kink kaheksa aastat tagasi Bruno võttis, oli Eestis ainult 40 tollerit, tänaseks on neid palju rohkem. "Aga inimesed tihtipeale alles tagantjärgi avastavad, et tegemist on tõesti väga aktiivse tõuga ja mida see tähendab. See ei ole kõige lihtsam koer, keda endale võtta."

Bruno kutsikatel läheb samuti võistlustel väga hästi.

Tolleri kutsika hinnad varieeruvad riigiti. "Kuna toller on populaarne tõug, siis nõudlus on suur, järjekorrad on pikad, aasta-poolteist, aga hind on kaks ja pool tuhat eurot kindlasti, nüüd hakkavad hinnad veel üles minema," sõnas Kink.