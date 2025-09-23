X!

Eesti kiireimad koerad ühendavad jahikoera instinkti ja kodukoera rahu

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Kiirete koerte kasvataja Marliis Eerits rääkis "Terevisioonis", et koeratõug Whippet on sprinter, kes võib arendada jooksukiirust üle 50 kilomeetri tunnis ja Araabia hurt on ülikiire pikamaajooksja. Kodustes oludes on aga koerte maastikujooksu Eesti meistrivõistlustel meistri tiitli saanud koerad nii rahulikud ja vaiksed, et neid pole näha ega kuulda.

Nädalavahetusel toimusid koerte maastikujooksu Eesti meistrivõistlused, kus kasvatajate Marliis Eeritsa ja Janika Pirel Jasmin Hirvi koerad pälvisid meistri tiitlid.

"Whippetid on pärit Inglismaalt, algselt kasutati neid jänesejahiks ja juba varakult hakati nendega maastikujooksu harrastama, kuna avastati, et Whippet ajab igasuguseid asju taga, mis liiguvad," selgitas Eesti Hurtade Liidu juhatuse liige Marliis Eerits. "Whippet võib arendada jooksukiirust üle 50 kilomeetri tunnis."

"Minul on Sloughi ehk Araabia hurt, pärit Põhja-Aafrikast ja nende ajalugu ulatub hästi kaugele. Tuhandeid aastaid tagasi leiti koopamaalingutelt sarnaseid koeri," ütles Eesti Hurtade Liidu juhatuse liige Janika Pirel Jasmin Hirvi. "Seal nad jahtisid gaselle ja jäneseid, tänapäeval ajavad taga isegi šaakaleid."

Eeritsa sõnul pole neid koeri toas näha ega kuulda, sest nad põhiliselt magavad. "Lähed välja põllu peale, siis aktiviseeruvad," tõdes Eerits.

"Kui Sloughid on pikamaajooksjad, siis Whippetid pigem sprinterid," nentis Hirvi.

Koerte kasvatajad Mariliis Eerits ja Janika Pirel Jasmin Hirvi Autor/allikas: ERR

Koerte maastikujooksul imiteeritakse kunstjänesega jänesejahti ja jälgitakse, kui täpselt koer rada jookseb. "Korraga lastakse stardist lahti kaks koera, ühel on punane ja teisel valge mantel seljas," kirjeldas Eerits. "Alati ei olegi kiirus kõige olulisem, vaid kes kõige täpsemalt rada läbib."

Jänes, mida kiired koerad taga ajavad, on ehitatud kilelintidest ja seda veetakse masinaga. Koeri treenitakse vaba jooksmisega.

Koerte maastikujooksu Eesti meistrivõistluste meistrid Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

22.09

Riina Hein: oma saatuse eest ei pääse

22.09

Haide Männamäe: Emma sündi ootasime seitse aastat

21.09

Männamäe ja Tross: kui me teadnuks, et niimoodi läheb, siis Piipu ja Tuutu poleks

22.09

Laura Võigemast: ma ei väsi inimestest, kes tunnevad huvi maailma vastu

11:42

Väga haruldast geeneetilist haigust põdeva ühekuuse Emma isa: ta on tugev võitleja

13.09

Psühholoog Andero Uusberg: oma elu olukordi tuleb ise disainida

16:53

Karmel Killandi: Tommy Cash on tänu Eesti Laulule väga rikas mees

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

18.09

Prantsusmaalt Raplasse jalutanud rändur: teekonnal näeb natukene kõike

12:09

Raimo Ülavere: läbipõlemise esimene märk on vähenenud taastumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo