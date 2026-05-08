Veebikaamera ees kasvav nunnu koerapere võlub eestlaste südameid

Veebikaamera ees elava kuldse retriiver Holly ja tema üheksa kutsika perenaine Jaana Järveoja rääkis "Ringvaates", et varsti saab pisikestele hakata õpetama puhtuse pidamist. Järveojal on kodus veel neli koera, kes vahetevahel ka sigadusi korraldavad.

"Üheksa kutsikat on ikka palju. See on suur pesakond. Hollyl läks nii hästi, et kõik kutsikad jäid elama, Holly oli ideaalne poegija, kõige pisem kutsikas kaalus 260 grammi," ütles koerakasvataja Jaana Järveoja.

Nüüd saab Järveoja kutsikate kõrvalt ka ära käia, aga alguses oli ta kogu aeg valves. "Nädal aega magasin pesakasti kõrval ja hoidsin neil silma peal," meenutas Järveoja.

Kutsikate isa elab Hollandis. "Varakult hakkasin juba eeltööd tegema, vaatasin sugupuusid, mis kokku sobiks, terviseuuringuid," sõnas Järveoja "Mind kõnetas just isa sugupuu, mida meil Eestis ei ole, et natuke värskemat verd Eestisse tuua. Mulle väga meeldis ta iseloom ja välimik."

Oma esimese kuldse retriiver Bostoni võttis Järveoja 2013. aasta sügisel. "Enne seda elasin neli ja pool aastat Ameerikas. Bostoniga hakkasin näitustel käima ja mulle hakkas näitusemaailm väga meeldima. Siis armusin sellesse tõusse nii ära. Kuldne retriiver on väga perekoer, nad on pehme loomuga," tõdes Järveoja.

Kodus elab Järveojal veel neli koera. "Vahel korraldavad sigadusi ka, kui sa neile piisavalt ajutegevust ei paku. Jalutamas käimine on oluline, aga olulisem on veel, et nad saaksid mingit mõttetööd. Kui neil igav on, siis hakkavad närima, aga mitte liiga palju."

Kutsikaid saab veebi vahendusel vaadata nende kahekuuseks saamiseni. "Mänguasjadega mängimiseks nad ei ole veel valmis. Kõigepealt nad hakkavad omavahel mängima," tõdes Järveoja.

Kui kutsikad saavad kolmenädalaks, hakkab ta õpetama neile puhtuse pidamist. "Teen pesakasti eraldi ala. Üks osa on magamiseks ja teine siis keha kergendamiseks. Kui nad õue lähevad, siis seal õpetan neile vile peale juurdetulekut. Iga kord, kui ma neile süüa viin, vilistan vilet ja nad õpivad, et see tähendab toitu," selgitas ta.

Kõikidel kutsikatel on omaniku kandidaadid juba olemas. "Pean nendega kohtuma ja kindlaks tegema, kas nad on sobilikud perekonnad," tõi Järveoja välja.

