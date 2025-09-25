Patrullpolitseinik: narkokoerale peab meeldima mängida ja süüa

Narkokoerte rahvusvahelisel kutsemeisterlikkuse võistlusel kolmanda koha saanud patrullkoera Steffi perenaine Aljona Nestrik rääkis "Terevisioonis", et politseikoer peab olema selline, kellele meeldib mängida ja süüa, sest siis on teda lihtne treenida.

"Võistlusel on huvitavad ülesanded, mis on sarnased neile tegevustele, mis me teeme oma igapäevatöös, aga seal hinnatakse koeri, kuidas ta hakkama saab ja vaadatakse ka koera kuulekust. Individuaalarvestuses sai Steffi kolmanda koha, meeskondlikus arvestuses saime teise koha ja kuulekuse võistluse ta võitis," ütles Põhja prefektuuri koertegrupi patrullpolitseinik ja Steffi perenaine Aljona Nestrik.

Steffi on kolmeaastane, kes atesteeriti patrullkoeraks eelmisel aastal. "Narkokoerana on Steffi töötanud pool aastat," tõdes Nestrik. "Tõin ta kahekuusena Soomest ja sellest alates oleme koos."

Politseikoer peab olema selline, kellele meeldib mängida ja kes ei väsi sellest. "Mida rohkem koer tahab süüa, seda lihtsam on koera treenida," sõnas koertegrupi patrullpolitseinik.

Praegusel ajal aitavad patrullkoerad metsa eksinud inimesi otsida. "Vabal ajal elab Steffi tavakoera elu."

Politseikoera kõige suurem erinevus tavakoerast on see, et ta peab tundma end igas olukorras ja igas keskkonnas rahulikult. "Kui koer hakkab midagi kartma, siis ta ei saagi seda tööd teha."

Politseikoera karjäär on tavaliselt kümme aastat, peale mida läheb koer pensionile.