Toiduajakirjanik: pudru muudab vaheldusrikkaks tekstuuriga mängimine

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Toiduajakirjanik Tuuli Mathisen valmistas "Terevisioonis" juustu ja oliiviõliga maitsestatud kaerakliipudru ning kodujuustu, pesto, peekoni ja munaga tatrahelbepudru. Mathiseni sõnul muudab pudru maitse vaheldusrikkaks tekstuuriga mängimine.

"Minu viimase aja üks põnevaid avastusi on lõigatud kaeraterad, millel on hoopis teine tekstuur," ütles toiduajakirjanik Tuuli Mathisen. "Putrude puhul saab tekstuuriga mängida."

Kaerakliipudru valmistas Mathisen veega ja valminud pudrule lisas peale veidi oliiviõli, soolahelbeid ja riivitud parmesani juustu. "Aga muidugi võib pudru keeta ka vee-piima seguga. Keetmise ajal lisan pudrule ka natuke soola ja suhkrut, olenemata sellest, kas kavatsen seda soolase või magusana süüa."

Tatrahelbepudru kaussi lisas Mathisen lusikatäie kodujuustu, pestot, praetud peekoni ja pošeeritud või praetud muna.

"See on täiuslik soolane puder," tõdes saatejuht Juhan Kilumets, olles proovinud soolaste lisanditega tatrahelbeputru.

Kodujuustu, pesto, peekoni ja munaga tatrahelbepudru Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuhid Katrin Viirpalu ja Juhan Kilumets

