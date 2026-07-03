Datlientusiast Reet Kivi: dattel ei ole maiustus, vaid terviktoit

Datlientusiast Reet Kivi rääkis Vikerhommikus, et suurimad väärarvamused datlite kohta on, et need on kleepuvad, kõvad ja annavad palju kaloreid. Kivi sõnul on kätte jõudnud datlite buum, sest inimesed otsivad järjest enam alternatiive rafineeritud suhkrule ja dattel ei olegi maiustus, vaid terviktoit.

"Teadaolevalt on datlipalm maailma vanim kultuurtaim. Minu datliarmastus sai alguse Dubais elades, kus ühes kohvikus tuuakse sulle kohv alati koos värske datliga," ütles ettevõtja Reet Kivi, kes on elanud ja töötanud üle kümne aasta Dubais.

Kivi sõnul on datlite maailm tema jaoks väga põnev. "Maailmas on üle 3000 datlisordi, Saudi-Araabias üle 400 sordi. Kaubandusse on jõudnud kõige rohkem 20 datlisorti. Seda, et datlitel on sordid ja nimed, teavad vähesed. Maitsetega datlid ei ole otseselt datlid, aga nende noorte inimeste, kes selle brändi lõid, eesmärk ei olnud mitte datleid väärindada, vaid leida alternatiiv kummikommidele. Nad kasvatavad täna täiesti uut datlipõlvkonda," nentis Kivi.

"Üks suurimaid väärarvamusi datlite kohta on, et need on kleepuvad, kõvad ja et neid kuivatatakse. Tegelikult datleid ei kuivatata. Datlite kasvamisel on viis erinevat faasi. Datlisortide magusus tekib alles küpsemisfaasi jooksul," selgitas Kivi.

Sageli arvatakse Kivi sõnul, et dattel annab palju kaloreid. "Aga millega võrreldes? Dattel ei olegi maiustus, vaid terviktoit, mis annab erinevate gruppide vitamiine. Kõige olulisem on, et nendes on väga palju kiudaineid. Üks kuni viis datlit päevas tagab sinu organismile vajaliku hulga kiudaineid, aga datlil ja datlil on väga suur vahe, erinevatel sortidel on ka erinev suhkrusisaldus," tõi Kivi välja.

"Täna on kätte jõudnud justkui datlite buum, sest inimesed otsivad järjest enam alternatiive rafineeritud suhkrule. "Datli võid panna smuuti sisse, minu viimase ajal lemmik on datli-matcha. Kõik algab uudishimust," tõdes Kivi.