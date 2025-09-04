Mihkel Raud: mu saade eeldab muusikutelt ka avameelsust ja usaldust

Reedel algab ETV-s uus sari "Muusikast Mihkel Rauaga", mille saatejuht Mihkel Raud rääkis "Terevisioonis", et saates kajastab ta eesti popmuusika ajalugu läbi erinevate teemade. Raua sõnul eeldas ta tuntud muusikutelt avameelsust, sest saates osalejad räägivad muuhulgas ka oma suhetest alkoholi ja narkootikumidega ning vaimse tervise probleemidest.

"See saade on natuke teistsugune vaade eesti popmuusika ajaloole. Kui tavaliselt minnakse ajajärguliselt ja hakatakse tagantpoolt ettepoole tulema, siis meie lähenesime selle saate puhul läbi erinevate teemade," ütles "Muusikast Mihkel Rauaga" saatejuht Mihkel Raud.

Saates räägitakse popmuusika salvestamisest, kuidas see aja jooksul on muutunud, muusikaärist, moest muusikas, massimeedia mõjust muusikale, ühiskondliku elu ja muusikamaailma seostest.

"Saade annab üsna hea ülevaate sellest, millises suunas on eesti popmuusika läbi aastakümnete arenenud. Iga episood jõuab tänasesse päeva välja," tõdes Raud.

Muusika elustiili saates räägivad muusikud Raua sõnul oma suhetest alkoholi ja narkootikumidega ning vaimse tervise probleemidest. "Sellised teemad eeldasid ka mõnevõrra suuremat avameelsust ja seda, et inimene, kellele sa seda pihid, on valmis sind ilma hinnanguid andmata ära kuulama," tõi Raud välja.

"Loomulikult sain teada asju, mida ma enne ei teadnud. Sain tuttavaks artistidega, kellest ma polnud midagi kuulnud, aga kes on tänapäeva noorte hulgas väga populaarsed. Nendega tutvumine ja tajumine, kui erakordselt intelligentsed ja loovad nad on, oli väga põnev," lausus Raud. "Saated ei ole ründavad ega konfliktsed".

Saate eesmärk oli, et sellest leiaks igaüks midagi uut. "Nii muusikagurmaan kui ka inimene, kes ei tea asjast midagi. Samas me ei tahtnud muutuda ka liiga spetsiifiliseks, et sellel, kes igapäevaselt muusikaga kokku ei puutu, oleks ka huvitav."

Raud tõi esile toimetaja töö olulisuse saadete tegemise juures. "Saatejuht on täpselt nii hea, kui hea on olnud tema toimetaja ning mul on olnud au ja õnn aastakümneid koos töötada Kaidi Kleiniga, kes on ka selle saate toimetaja," lausus Raud.

"Muusikast Mihkel Rauaga" on ETV eetris reedel kell 20.