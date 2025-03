ETV-sse jõuab Tuuli Roosma telesaade "Muusikast Mihkel Rauaga"

Produtsent Tuuli Roosma on enda sõnul läbinisti muusika inimene, kes teab muusikast häbiväärselt vähe. "Sellest sündiski saate idee, et ma tahaksin, et keegi mõtestaks mulle lahti, mis muusikamaailmas toimub. Ja näiteks Mihkel Raud võiks mulle rääkida, kuidas see kõik on. Samas võiks ta siis juba rääkida tervele Eestile ja anda mingisugune taustakontekst kogu muusikale, mis meid ümbritseb," selgitas Roosma.

Saatejuhi Mihkel Raua sõnul on vähe teada fakt, et Roosma ja Raud on lähimad südamesõbrad olnud mõnikümmend aastat kindlasti. "Oleme selle mõnekümne aasta jooksul vähemalt tosin korda arutanud, et võiks mingisuguse muusikasaate koos teha ja siis nende ühiste arutelude tulemusel oleme tänaseks jõudnud olukorda, kus saade on purgis," rääkis Raud.

Selle asemel, et Eesti muusikaajalugu lineaarselt läbi joosta, otsustati läheneda muusika erinevatele tahkudele ja erinevatele aspektidele. "Vaadata, kuidas mingid asjad olid muusikaäris kunagi ja kuidas nad on praegu, kuidas olid vahepeal. Näiteks mood muusikas või muusika salvestamine, kuidas see on muutunud, mismoodi on jõudnud sinna, kus ta praegu on. Mingites episoodides tuleme suisa 50-ndatest aastatest tänasesse päeva ja vaatame, kuidas mõni muusikaga seotud nähtus on just nimelt Eestis aja jooksul arenenud," selgitas saatejuht ning rõhutas, saate meeskond oli tegelikult oluliselt suurem kui nemad kaks ja oluline lüli oli ka toimetaja Kaidi Klein.

Saate tarvis tehti 65 intervjuud, millest iga üks kestis vähemalt tunni. "Nii et Kaidi Klein on tõesti täielik muusika raudvara. Ei old ka väga ühtegi teist varianti, keda selle saate toimetajaks kutsuda. Ainult tema suudab seda kuidagi klassifitseerida, sellest läbi närida ja tema toimetab praegu samal ajal saadet," rääkis Roosma.