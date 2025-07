Pärnusse kolinud Mihkel Raud: käin Tallinnas nii vähe, kui on võimalik

Mõni aeg tagasi pakkis Mihkel Raud asjad ja kolis Tallinnast Pärnusse. Suvepealinna kolis ta elukaaslase ettepanekul.

"Mul ei olnud selle vastu otseselt midagi. Eks ma alguses kartsin, et kuidas ikka on, ma olen suure osa elust elanud Tallinnas ja teistes suurtes välismaa linnades. /---/ Aga ei, ma kodunesin siin kiiresti ära ja praegu ma käin Tallinnas nii vähe, kui mul on inimlikult võimalik," rääkis ta saates "Ringvaade suvel".

Pärnu puhul köidab teda linna rahulikkus. "Siin on võimalik jõuda igasse kohta väga kiiresti. Ma natuke liialdan, aga toidupoodi minnes ei ole vaja 40 minutit parkimiskohta otsida. Siin on inimlik liiklus, siin on kenad inimesed. See elukeskkond on lihtsalt erakordselt rahulik," kiitis ta oma uut kodulinna.

Kuigi Pärnus pole näiteks nii palju ööklubisid, kui on Tallinnas, usub Raud, et ka noortel on Pärnus tore. "Ma tunnen üsna mitut noort inimest, kes siin elavad ja on oma eluga täiesti rahul," märkis ta ja lisas, et kultuuri ja vaimsust on Pärnus piisavalt. "See kõlab võib-olla Pärnu arengu vaatest halvasti, aga mulle meeldib, mis praegu on, mina isiklikult miljoneid inimesi siia juurde ei igatse."

Sel suvel näeb Rauda ka teatrilaval. Ta mängib Pärnu suveteatri lavastuses "Kuld". Ta tõdes, et teatris mängimine on tema pikaaegne unistus olnud, mistõttu ei pidanud teda veenma. "Tegelikult on väga tore, kui sa saad oma kodulinnas iga õhtu tööl käia," leiab ta.