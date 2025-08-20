President Alar Karis: hoidiste eksperimente tehakse meie peres minu peal

Täna ka oma pulma-aastapäeva tähistav presidendipaar Alar Karis ja Sirje Karis rääkisid intervjuus oma suvistest tegemistest. Sirje Karis sõnas, et hoidiseid ta eriti teha pole jõudnud, kuid eksperimenteeris veidi redistega. President Alar Karis tõdes, et eks neid eksperimente tehakse ju põhiliselt tema peal.

"Paistab tõesti, et inimesed mäletavad, et meil on täna pulma-aastapäev. Väga paljud tulevad õnnitlema," lausus Sirje Karis.

"See oli toona ikka päris kindel otsus, et jah-sõna sai öeldud. Me oleme ikka väga kaua juba abielus olnud," sõnas president Alar Karis.

"Püüdsin ka täna oma kõnes olla positiivne, negatiivset õhustikku on ümberringi väga palju, seda kuulsime ka Kaisa Lingi tänasest kõnest, mis kirjeldas seda olustikku väga hästi," tõi Alar Karis välja.

"Siin roosiaias täna inimesed oma pärismuredest ei räägi, nad on pigem hästi rõõmsad ja õnnelikud," tõdes Sirje Karis.

Sirje Karise sõnul on kodukelder eelmise aasta hoidistest tühjemaks saanud, aga uuesti täitunud ei ole. "Sel aastal pole paraku aega olnud," sõnas Sirje Karis.

"Kelder täitus muidu küll, suurte vihmadega täitus meie kelder veega, pidime tegelema sellega, et keldrist vesi välja saada," muheles Alar Karis.

Siiski leidis Sirje Karis aega, et teha eksperimenti ja pani rediseid purki.

"Eks neid eksperimente tehakse ju minu peal. Kui purk avatakse, siis ma saan pärast öelda, kuidas maitses," lisas Alar Karis.

Presidendil jätkus suvel aega ka raamatuid lugeda. "Ma teen ju presidendi raamatuklubi ja need raamatud peavad olema kõik läbi loetud," ütles Alar Karis.

Uuesti presidendiks kandideerimisele Alar Karis veel ei mõtle. "Praegu tuleb keskenduda töödele, mis käsil on, ja teha seda parimal viisil. Olen aga ettepaneku teinud, et presidentuur võiks olla üks kord ja seitse aastat, viis aastat on liiga lühike ja kümme liiga palju. Siis pole seda muret, et hakkad poole aja peal mõtlema, kas saad selle positsiooni tagasi või mitte," tõdes Alar Karis.