Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad iseseisvuse taastamist

ETV ja ETV2

ETV 20. augusti programmi jagub väärikaid arhiivikaadreid, aga ka mitu täiesti uut filmi ja saadet. Hommikut alustab ETV doksarjaga "Vabaduse tee" ja kell 10 on ekraanil juba heaks traditsiooniks saanud mängufilm "August 1991".

Traditsioonilisele roosiaia vastuvõtule eelnevalt kell 17 vaatab ETV tagasi suvisele "Iseoma" suurpeole, mille kokkuvõtteks valminud dokumentaalsaade "Iseoma keskel" avab laulu- ja tantsupidu uudse nurga alt, jälgides kaameraga hetki, ettevalmistusi ja telgitaguseid. Peost on valminud ka muusikat täis erisaade, mis täidab ETV eetri laulupeo lauludega pärast roosiaia vastuvõttu kell 20.

Kahe peosaate vahel, kell 18 viivad Marko Reikop ja Mirko Ojakivi vaataja kaasa presidendi roosiaeda, kus toimub 20. augusti vastuvõtt. Presidendi kõnet koos viipekeele tõlkega vahendab kell 19.30 ETV2, ETV+ kanalil on kõne kell 20.10. Ülekannet saab jälgida ka rahvusringhäälingu portaalist.

Piduliku päeva õhtust leiab kell 21.30 dokumentaalfilmi "Päikese kodanik", mis jutustab loo Toomas Urbi kirevast ja käänulisest teest eemale Nõukogude Liidust. Dokumentaalfilm avab paljude tunnistuste, dokumentide ja KGB toimikute kaudu Nõukogude rusuvat olemust ning repressiivorganite toimimist.

ETV2 on läbi päeva telekavasse lükkinud esitusi suvisest suurpeost ja lisaks pakub vaatamiseks valikut aegumatutest lastesaadetest ja filmidest nagu "Kuidas kuningas kuupeal tikkus" kell 9, "Naksitrallid" kell 10, "Suur maalritöö" kell 17.15, "Kadunud sokid" 17.35. Kell 15.30 saab kaasa elada kontserdile, milles kõlavad Eesti Televisiooni viimase 40 aasta lastelavastuste laulud uues ja põnevas kuues.

"Praktiline Eesti ajalugu" Autor/allikas: uusteater.ee

Õhtuseks kultuurielamuseks on ETV2-s Tartu Uue Teatri etendus "Praktiline Eesti ajalugu" algusega kell 21.20. ETV+ ekraanil näeb algusega kell 21.05 kodumaist mängufilmi "Kalev".

Vikerraadio

Vikerraadio hommikuprogrammis uurib saatejuht Janek Luts, kuidas läheb meil riigis, mis toetub vabadusele, õiglusele ja õigusele. Kell 8.10 annab vastuseid õigusteadlane ja blogija Kärt Pormeister, keda teatakse ka nimega Tavakodanikust Naisterahvas. Järgmises hommikutunnis tuleb külla ajakirjanik ja kirjanduskriitik Vilja Kiisler, kes arutab raamatute rolli üle meie vabaduse hoidmisel. "Vikerhommiku" viimases tunnis kell 10.10 vaadatakse koos diplomaadi ja kirjaniku Jaak Jõerüüdiga ajas tagasi, milline oli olukord maailmas ja meie lähiümbruses, kui Eesti pani end tagasi maailma kaardile iseseiva riigina ning kui palju on meid ümbritsev välispoliitiline katel muutunud.

Kell 14.05 jõuab Vikerraadio eetrisse uus osa saatesarjast "Võnkevabadus", mis uurib Eesti iseseisvuse taastamisele vahetult eelnenud ja järgnenud perioodi läbi eestlaste ja soomlaste sõpruse. Seekord on Maarja Merivoo-Parrol ja Brigitta Davidjantsil külas Andres Jõesaar, kes lisaks meediatööle ja õppejõu ametile on tuntud ka vabamate ja vallatumate muusikaga seotud ametite poolest. Jõesaar oli üks neist inseneridest, kes huvilistele Soome televisiooni tarbimiseks vajalikke plokke valmistas. Kuidas raadiorahvas üle lahe lähenes, mil moel see meie ringhäälingukultuuri mõjutas ja missugune Soome muusika endiselt Andres Jõesaare hinge paitab, räägib ta ise raadioeetris.

Veel enne seda, kell 12.05 kõlab eetris 2020. aastal valminud saade "Eelõhtu", kuhu on koondatud valik rahvusringhäälingu arhiivi talletatud lugudest, mis avavad Eesti elu 1990. aastal. Helilõigud valis Kaja Kärner, muusikavalik Jaan Elgulalt.

Klassikaraadio

Iseseisvuse taastamise aastapäeval kutsub Klassikaraadio kell 13.05 taasavastama Eestimaa laulu – ajaloolist sündmust Tallinna Lauluväljakul 11. septembril 1988. aastal. Eetris kõlavad taas toonased kõned ja laulud ning unustamatud laulva revolutsiooni hetked.

Õhtusse on Klassikaraadio pannud kokku kahetunnise erisaate tänavusest laulupeost. Kell 19.05 kõlab eetris valik "Iseoma" peo lugudest erinevate kooriliikide ja orkestrite esituses.

