X!

Galerii: presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias

Tele
Presidendi roosiaia vastuvõtt
Vaata galeriid
123 pilti
Tele

Eesti iseseisvuse taastamise 34. aastapäeval kutsus president Alar Karis külalised Kadrioru roosiaeda pidulikule vastuvõtule.

President Alar Karis koos Sirje Karisega kutsus presidendi kantselei roosiaeda vastuvõtule külalised, teiste seas Eesti iseseisvuse taastajad ja vabaduse hoidjad, riigiesindajad, haridus-, teadus- ja kultuuritegelased. Samuti olid kutsutute hulgas ettevõtjad, sportlased, diplomaadid, ajakirjanikud ning Eesti elu edendajad.

Traditsiooniliselt pöördus riigipea Eesti rahva ja külaliste poole kõnega.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

ringvaade suvel

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

17:47

Galerii: presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias

19.08

"Pealtnägija" toimetaja Merilin Pärli: isiklik elu tuleb ära unustada

18.08

Imbi Paju: ema ränk elusaatus mõjutas kogu meie peret

12:05

2026. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus toimub Viinis

19.08

Ollie: parimad asjad mu elus on juhtunud kogemata

19.08

Psühholoog: vestlusrobot võib panna liigselt selle soovitusi uskuma

18.08

Uus draamasari avab Leonard Coheni erilise armastusloo

19.08

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad iseseisvuse taastamist

10:19

Spordihullud: väljakutse sündis meie kahe haige mõtlemise tulemusena

20.08

Galerii: presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo