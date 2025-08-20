Galerii: presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias
Eesti iseseisvuse taastamise 34. aastapäeval kutsus president Alar Karis külalised Kadrioru roosiaeda pidulikule vastuvõtule.
President Alar Karis koos Sirje Karisega kutsus presidendi kantselei roosiaeda vastuvõtule külalised, teiste seas Eesti iseseisvuse taastajad ja vabaduse hoidjad, riigiesindajad, haridus-, teadus- ja kultuuritegelased. Samuti olid kutsutute hulgas ettevõtjad, sportlased, diplomaadid, ajakirjanikud ning Eesti elu edendajad.
Traditsiooniliselt pöördus riigipea Eesti rahva ja külaliste poole kõnega.
Toimetaja: Annika Remmel