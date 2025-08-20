Galerii: presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias

President Alar Karis koos Sirje Karisega kutsus presidendi kantselei roosiaeda vastuvõtule külalised, teiste seas Eesti iseseisvuse taastajad ja vabaduse hoidjad, riigiesindajad, haridus-, teadus- ja kultuuritegelased. Samuti olid kutsutute hulgas ettevõtjad, sportlased, diplomaadid, ajakirjanikud ning Eesti elu edendajad.

Traditsiooniliselt pöördus riigipea Eesti rahva ja külaliste poole kõnega.