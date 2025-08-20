X!

Kadri Voorand: tasub ikkagi abielluda

Foto: ERR
Muusik Kadri Voorand rääkis presidendi roosiaia intervjuus, et tal on praegu väga õnnelik aeg, sest publik käib tema kontserte kuulamas ja nüüd abielus olles läheb kõik veel paremaks. Abikaasa Marek Unt tõdes, et tema tegeleb praegu peamiselt sellega, kuidas olla oma naisele aina parem mees.

"Ma olen selle üle väga õnnelik, et inimesed tõesti leiavad kõiksugustel aegadel tee minu kontserdile. Valikut on ju väga palju ja raskem on aru saada, kuhu võiks minna," on muusik Kadri Voorand väga tänulik oma publikule, kes ta ikka ja alati üles leiab.

"Me oleme abielus olnud küll õige vähe, aga need on kindlasti olnud ilusaimad poolteist nädalat minu elus," ütles suhtekorraldaja ja muusik Marek Unt, kes on ühtlasi ka Kadri Voorandi abikaasa. "Mina olen muretsenud ikkagi enda pärast, sest minu abieluvanne ja tõotus oli, et ma püüan iga päev olla üha parem mees oma naisele, nii et mina tegelen sellega. Pooleteise nädala jooksul olen sellega ka toime tulnud."

Voorandi sõnul on poolteist nädalat abielu neile näidanud, et ikkagi tasub abielluda. "Kõik lähebki veel paremaks," lisas Voorand.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Presidendi roosiaia vastuvõtt

