Enn Eesmaa: poeg Allan on reisidel minu rajaleidja

Foto: ERR
Riigikogu liige Enn Eesmaa rääkis presidendi roosiaia vastuvõtul, et käib poeg Allaniga väga tihti koos reisil, sest poeg on suurepärane rajaleidja. Allan Eesmaa sõnul jõutakse reisi sihtkoha suhtes alati kokkuleppele.

"Viimati käisime pojaga Soomes, aga sel suvel käisime ka Prantsusmaal ja Inglismaal, ja Allan, mu poeg, pole reisil kaasas mitte ainult sellepärast, et ta on mu tore poeg, vaid seepärast, et ta on maailma parim rajaleidja. Mina ütlen talle, kuhu ma tahaksin minna ja tema paneb marsruudid kokku. Need ei ole ainult lõbureisid, vaid ma teen seal eeltööd ka mitmetele oma saadetele ja artiklitele," ütles riigikogu liige Enn Eesmaa.

Eesmaa sõnul käisid nad sel suvel Soomet külastades Järvenpääl ja Tuusulas. "Järvenpää oli see koht, kus 500 meetri kaugusel teineteisest elasid Jean Sibelius ja Juhani Aho. Tuusulas elas Aleksis Kivi, kes kirjutas raamatu "Seitse venda"," ütles Enn Eesmaa. "Seal on selline kultuurikontsentratsioon, et hoia alt, aga suurima elamuse saime siis, kui käisime Soome rahvusteatris, pileteid oli vähe, aga me saime piletid Eesti Draamateatri etendusele "Mefisto", Juhan Ulfsak oli lihtsalt fantastiline. Ta lõi meil hinge kinni oma soome keele oskusega."

Poeg Allan Eesmaa sõnul jõutakse reisi sihtkoha suhtes alati kokkuleppele. "See, kuhu minna, sünnib meil isaga demokraatlikus konsensuses. Isal on omad asjad, mis on tema raadiosaate jaoks huvitavad, ja mina panen garneeringuks teistsuguseid asju reisil paika," sõnas iduettevõtja Allan Eesmaa. "Reisid on meil alati suurepärased ja järgmisel aastal lähme ehk Hispaaniasse."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Presidendi roosiaia vastuvõtt

