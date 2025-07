Laulu- ja tantsupeo teleülekannetest sai osa pea pool miljonit inimest

Eesti Rahvusringhääling vahendas laulu- ja tantsupidu "Iseoma" neljapäeval toimunud tantsupeo avaetendusest laulupeo suurkontserdi viimaste pidulike nootideni.

Suurpeo ülekandeid on vähemalt 15 minutit otse või järele vaadanud 483 000 televaatajat (allikas: Kantar Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring). Erakordne huvi on peo vastu olnud ka veebis, kus ülekandeid on vaadatud üle 100 000 korra. Tuhandeid vaatamisi on kogunud ka eraldi välja toodud laulud ning tantsud.

ETV, ETV2 ja ETV+ vahendusel jõudsid kodudesse tantsupeo kolmas etendus, rahvamuusikapidu, rongkäik ja mõlemad laulupeo kontserdid. Suurele peole sai kaasa elada ka Vikerraadios, Klassikaraadios, Raadio 4-s, rahvusringhäälingu veebikanalites ja Jupiteris.

Tantsupeo esimene etendus Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Rahvusringhääling kajastas laulu- ja tantsupidu otse-eetris enam kui 26 tunni ulatuses, märkis otseülekannete peaprodutsent Margus Saar. "Laulu- ja tantsupeo vägi on suur. Kogesime seda vihmas, tuules ja erinevates peopaikades ning näeme ka vaatajanumbrites. See ongi meie missioon – tuua peo kontserdid ja etendused kunstilise tervikuna ja ehedate emotsioonidega kodudesse Eestis ja välismaal, sest mitte igaühel polnud võimalik ise kohale tulla. Ühtlasi tahan tänada laulu- ja tantsupeo kunstilist ja korralduslikku toimkonda erakordselt hea koostöö eest. Jääme elevusega ootama 2028. aasta suurpidu."

Enim vaatajaid kogunes telerite ette laulupeo pühapäevaseks suurkontserdiks. Pea kaheksa tundi väldanud teleülekannet vaatas ETV, ETV2 ja ETV+ vahendusel otse või järele keskmiselt 185 000 vaatajat. Peo kõrghetke, laulupeo lõpulugusid jälgis ETV-s tipphetkel 258 000 inimest. Suurkontserdi otseülekandele elas ERR-i veebikanalite vahendusel kaasa 45 000 külastajat. Laulupeo avakontserti jälgis ETV ja ETV2 vahendusel keskmiselt 171 000 inimest.

Mõlemat kontserti sai nautida ka Vikerraadios ja Klassikaraadios. ETV2 vahendas kontserte viipekeelse tõlke ja tekstiga.

XXVIII laulupeo "Iseoma" suurkontsert Tallinna lauluväljakul Autor/allikas: Ken Mürk /ERR

Laupäevane teleülekanne algas rongkäiguga, mida on ETV, ETV2 ja ETV+ vahendusel otse ja järele vaadanud keskmiselt 136 000 inimest. ETV2 vahendas rongkäiku ilma intervjuudeta. Meeleoluka reportaaži tegid läbi linna kulgenud rongkäigust ka Vikerraadio ja Klassikaraadio.

Tantsupeo avaetenduse meeleolusid vahendasid Vikerraadio ja ERR-i veebikanalid. ETV ja ETV+ tõid televaatajani reedese piduliku lõpuetenduse. ETV teleülekannet on otse või järele vaadanud keskmiselt 114 000 silmapaari. ETV+ ülekannetest enim vaatajaid, keskmiselt 9000, kogus just reedene tantsupidu.

Vaatajad tundsid rõõmu ka reedest rahvamuusikapeost, mida ETV vahendusel on otse või järele vaadanud keskmiselt 37 000 televaatajat.

Rahvamuusikapidu "Iseoma" Autor/allikas: Ken Mürk / ERR

"Iseoma" peo ülekannete heaks töötas ERR-ist üle 150 inimese. Kõik ERR-i ülekanded on järelvaadatavad Jupiteris ning kuulatavad Eesti Raadio mobiilirakenduses ja raadiote kodulehekülgedel. Peo erilised hetked, laulud ja tantsud leiab teemalehelt laulupidu.err.ee.