Juulikuu teleedetabeli tipus troonivad laulupeo "Iseoma" ülekanded ETV-s

Laulupeo- ja tantsupeo "Iseoma" rongkäik kogus telerite ette 105 000 ja tantsupidu 85 000 vaatajat.

Juulikuu teleedetabeli 20 vaadatuima saate hulka jõudsid ka Peeter Oja juubelile pühendatud saade "Oja juures" (87 000 vaatajat) ja Raivo E. Tamme juubeliks valminud portreesaare "See suur, et..." (52 000 vaatajat).

Eestlased veetsid telerite ees 2 tundi ja 45 minutit. Telekanalite jälgimiseks kulunud aeg jagunes esmajoones ETV (17,6%), Kanal 2 (11,4%) ja TV3 (8,1%) vahel.