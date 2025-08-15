Juulikuu teleedetabeli tipus troonivad laulupeo "Iseoma" ülekanded ETV-s
Juulikuu kõige vaadatumad saated olid Kantar Emor andmetel laulupeo ülekanded ETV-s. Laulupeo "Iseoma" suurkontserti vaatas 153 000, avakontserti 146 000 ja avakontserdi eelset ülekannet 126 000 inimest.
Laulupeo- ja tantsupeo "Iseoma" rongkäik kogus telerite ette 105 000 ja tantsupidu 85 000 vaatajat.
Juulikuu teleedetabeli 20 vaadatuima saate hulka jõudsid ka Peeter Oja juubelile pühendatud saade "Oja juures" (87 000 vaatajat) ja Raivo E. Tamme juubeliks valminud portreesaare "See suur, et..." (52 000 vaatajat).
Eestlased veetsid telerite ees 2 tundi ja 45 minutit. Telekanalite jälgimiseks kulunud aeg jagunes esmajoones ETV (17,6%), Kanal 2 (11,4%) ja TV3 (8,1%) vahel.
Toimetaja: Annika Remmel
Allikas: Kantar Emor