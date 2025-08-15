X!

Juulikuu teleedetabeli tipus troonivad laulupeo "Iseoma" ülekanded ETV-s

Tele
XXVIII laulupeo
XXVIII laulupeo "Iseoma" suurkontsert Tallinna lauluväljakul Autor/allikas: Ken Mürk /ERR
Tele

Juulikuu kõige vaadatumad saated olid Kantar Emor andmetel laulupeo ülekanded ETV-s. Laulupeo "Iseoma" suurkontserti vaatas 153 000, avakontserti 146 000 ja avakontserdi eelset ülekannet 126 000 inimest.

Laulupeo- ja tantsupeo "Iseoma" rongkäik kogus telerite ette 105 000 ja tantsupidu 85 000 vaatajat.

Juulikuu teleedetabeli 20 vaadatuima saate hulka jõudsid ka Peeter Oja juubelile pühendatud saade "Oja juures" (87 000 vaatajat) ja Raivo E. Tamme juubeliks valminud portreesaare "See suur, et..." (52 000 vaatajat).

Eestlased veetsid telerite ees 2 tundi ja 45 minutit. Telekanalite jälgimiseks kulunud aeg jagunes esmajoones ETV (17,6%), Kanal 2 (11,4%) ja TV3 (8,1%) vahel.

Teleedetabel 2025 juuli Autor/allikas: Kantar Emor

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Kantar Emor

Samal teemal

ringvaade suvel

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

13.08

Vähidiagnoosi saanud noor naine: haigus ei tohi takistada oma elu elamast

14.08

Väikelennukiga Tallinnast Ameerikasse lennanud piloodid: see oli meie unistus

14.08

Loodusemees Juhani Püttsepp: külastage oma lapsepõlve lemmikkohti

13.08

Indrek Vaheoja: trummarite asemel paneme laval tööle sisepõlemismootorid

11.08

Kristjan Pihl petuskeemi sattumisest: see oli minu jaoks šokimoment

14.08

Mari Jürjens: vahel mõtlen, millest üldse veel unistada

27.11

Madis Jürgen: Rock Hotel on Eesti muusikaloos ülitähtis

13.08

Unenõustaja Kene Vernik: ära tekita endale voodis negatiivseid seoseid

17.07

Kristel Leif: vähist paranemine ei tähenda, et kõik on endine

13.08

Madis Ollikainen: "Röövlirahnu Martin" andis mu ellu palju värvi ja kassi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo