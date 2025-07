Peeter Oja sünnipäeval tele-esilinastub uus portreesaade

Peeter Oja 65. sünnipäevaks on valminud uhiuus portreesaade "Oja juures", kus head sõpra intervjueerib Mart Juur.

Muhedas sünnipäevaintervjuus istuvad rikkalikult kaetud laua taha Peeter Oja ja Mart Juur. Koos on nad teinud "Ärapanijat" ja juhtinud mitu aastat järjest ETV "Suurt aastalõpuviktoriini". Kui Mart Juur möödunud aastal 60. sünnipäeva tähistas, oli just Peeter Oja see, kes head sõpra juubelisaates "Jutud Juuretasandil" intervjueeris.

Uues saates "Oja juures" on rollid nüüd vahetunud ja küsijaks on Mart Juur ning vastuseid hakkab andma Peeter Oja. Räägitakse kõigest, mis meelel – teatrist, televisioonist, loodusest, ilmast, söögitegemisest, muusikast, raamatutest, filmidest, huumorist, reisimisest, elust Eestis ja muidugi sõprusest. Sisemajandusekoguproduktist ja uuest raiesüsteemist sel korral juttu ei tule.

"Oja juures" tele-esilinastub ETV-s Peeter Oja sünnipäeval, 2. juulil kell 22.05.

Saate režissöör on René Vilbre, toimetaja Anu välba, produtsent Laura-Liisa Veiler.