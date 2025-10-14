X!

Pildid: laulu- ja tantsupeo korraldajad tänasid rahvusringhäälingu tegijaid

Sten Weidebaum tänas ETV tegijaid laulu- ja tantsupeo eest
Teisipäeval kohtusid telemajas ETV tegijad ja laulu-ning tantsupeo "Iseoma" taustajõud, et meenutada meeleolukalt suurt suvist pidu.

"Laulu- ja tantsupidu koos rahvamuusikapeoga on teleajaloo vaieldamatu osa, mis toob ekraanide ja raadiote ette inimesed nii rõõmus kui ka mures, aga külmaks ei jäta mitte kunagi mitte kedagi," rõõmustas elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi suvisele peole tagasi vaadates.

Sel teisipäeval toimunud kohtumisel andis laulu- ja tantsupeo teabejuht Sten Weidebaum rahvusringhäälingu töötajatele üle tänusõnad koos maitsva murakamoosiga korraldusmeeskonna ja peoliste nimel. Teda võtsid telemajas vastu kõigi peoülekannete eest ERR-is vastutanud Margus Saar, rahvamuusikapeo ja rongkäigu produtsent Kadi Priske ning saatejuhtide ja toimetajate esindajana peol vihmas ja päikeses intervjuusid teinud Grete Lõbu ja Anu Välba.

Tänavu oli peol rekordarv osalejaid, kes lapsepõlve kauneid mälestusi väljakutel uuendasid. Tegijate sõnul püsib laulu- ja tantsupidu südameis nii neil, kes laulmas, tantsimas või pilli mängimas kui ka neis, kelle jaoks "Iseoma" tähendas tööd.

Killandi sõnul on laulu- ja tantsupeo suurülekanded raadios ja teles paljude jaoks ainuke võimalus peole kaasa elada ja ühistes hetkedes viibida. Ta meenutas president Lennart Meri sõnu, kuidas on moes rääkida, et laulupeod ei ole enam moes, kasutades Meri lauseid peo avakõnest: "Aitäh teile, et olete oma siinolekuga selle lolli jutu ümber lükanud."

Toimetaja: Annika Remmel

