Anu Välba: tohutult suur privileeg on saateid teha

31 aastat ETV-s saateid teinud Anu Välba rääkis "Ringvaates", et ajakirjaniku amet on tohutult suur privileeg, veerand sajandit teles ja raadios töötanud Heimar Lengi sõnul olid ajakirjanikud omal ajal väga kõrgelt austatud inimesed.

"1970. aastatel olin mina ETV-s, "Noortestuudios" ja "Aktuaalses kaameras". Toimetuse nimi oli tol ajal propagandasaated. 1980.-1990. aastatel oli minu kui Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio Moskva korrespondendi aeg. Kokku umbes veerand sajandit on siia oma hinge ja talenti antud, nii palju, kui seda on olnud," tõdes Heimar Lenk.

Lenk meenutas, et tema õde Marika Tuus-Laul tegi tarbijakaitsesaateid ja lõpuks tuli maffia talle koju. "Küsis, kas sul kirst on valmis, sa kogu aeg kritiseerid meie kaupa ja meie teenindust. Rahvas vaatas seda ja tundis, et ajakirjanikud kaitsevad neid ning seepärast teles ja raadios töötavaid inimesi väga austati."

Lenk on teinud intervjuud nii Cliff Richardi kui ka Elton Johniga.

Saatejuht Anu Välba on ETV majas tegutsenud 1994. aastast alates ehk kokku 31 aastat. Välba on isiklikult kohtunud nii Brad Pitti, Angelina Jolie kui Leonardo DiCaprioga ja neile küsimusi esitanud.

"See on ajakirjaniku ameti puhul privileeg selliste inimestega kohtuda ja püüda hetkeks nende tähelepanu. On tõesti ülilahe saateid teha," muheles Välba.

2018. aastal tuli telemajja ilmateadustajaks tööle Veronika Uibo, kes 2021. aastal liikus edasi "Aktuaalse kaamera" meeskonda. Uibo peab juba mõni aasta ka päevikut, kuhu kirjutab üles kõik oma lood, mida ta päeva jooksul "Aktuaalse kaamera" toimetuses teeb ja ka kõik sellega kaasnenud emotsioonid.

"Kui oli lihtne päev, lugu sai lihtsalt kokku, logistika klappis, allikad olid toredad, siis on päevikus selle päeva ümber tõmmatud roheline kastike, aga kui on ikka täitsa metsas päev, siis punane kastike," selgitas Uibo.

Lengi sõnul on Uibol suur tulevik, sest päevikut pidas ka Valdo Pant.

Eesti Televisiooni muuseumisse kogutakse tuntud teleinimeste isiklikke asju ja stuudiosse toodi legendaarse diktori Marite Kallasma puudritoos ja pintsel, Urmas Oti päikeseprillid ja Raivo Järvi marker ehk jutupliiats.