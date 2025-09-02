Saatejuht Veronika Uibo: mul tuleb ühendada teletöö, õpetajaamet ja muusika

ERR-i saatejuht ja toimetaja Veronika Uibo rääkis Vikerraadios, et ees ootab väga töine sügis, sest ta läheb taas kooli õpetajaks ja ansambel The Wildcard, mille solist ta on, peab plaani stuudios uut muusikat salvestada. Uibo sõnul tuleb tal kõik tööd nüüd ühendada, sest endiselt näeb teda ka "Aktuaalse kaamera" saatejuhina.

"Kes on kord õpetaja olnud, see oma hinges või peas alatiseks mingil määral õpetajaks jääb," tõdes ERR-i toimetaja ja saatejuht Veronika Uibo, kes oli kümme aastat koolis eesti keele ja kirjanduse õpetaja. "Gümnaasiumi ajal mu enda õpetajad olid kuidagi väga meeldivad ja minu ümbruskonda sattus ka palju õpetajaid, sealt see tee algas."

Reaalained olid Uibo jaoks koolis keerulised ja kehalises kasvatuses jäi ta üks kord ka suvetööle, sest suusad ununesid kord koju. "Mina keeldusin lumes jooksmast. Suvel ilusa ilmaga tegin siis selle tunni järele. Matas olin ma hullult nõrk, aga inglise ja eesti keel mind paelusid. Olin ikkagi väikest viisi nohik."

Koolis esinemas käies räägib Uibo oma tööst.

Õpetajatööd pole Uibo siiani jätnud. "Lähen kooli õpetajaks omadel tingimustel, ma ei lähe statsionaarseks õpetajaks. Leidsin ühe valikkursuse, mida ma saan gümnaasiumis anda. Ei suutnudki väga kaua koolist eemal olla, tuleb jälle tagasi minna. Ma olen selle üle päris uhke."

Uibo jätkab ka "Aktuaalses kaameras". "Tuleb kaks asja ühendada," muheles ta.

Kuigi töö võtab suurema osa ajast, leiab Uibo aega ka lauljana tegutseda, olles solist ansamblis The Wildcard. "Kui kutsutakse, siis ikka annan võimalusele sõrme. Meil tuleb ka uut muusikat, oktoobris lähme stuudiosse salvestama," ütles Uibo.