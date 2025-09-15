Grete Lõbu: ekraanil olemine on teletöö ebameeldivaim osa

Saatejuht Grete Lõbu rääkis Vikerraadios, et püüab ignoreerida nii seda, kuidas ta televiisorist teistele paistab kui ka seda, et avalikus ruumis võivad inimesed ta ära tunda. Lõbu sõnul on kõige ebameeldivam osa teletööst see, mis vaatajale välja paistab ehk ekraanil olemine, aga kõike muud ta väga naudib.

"Õppisin Tallinna Ülikoolis psühholoogiat ja tekkis soov tööle minna, et kooli kõrvalt raha teenida. Kuna telemaja oli ülikoolile päris lähedal ja teletöö tundus väga põnev, siis nii see läks. Kui esimest korda telemaja koridoris kopsud vana maja tolmust õhku täis tõmbasin, siis sinna olen nüüd jäänudki," ütles saatejuht Grete Lõbu, kes hakkas ETV-s tööle 1998. aastal.

Alguses tegi ta telemajas administratiivset tööd, oli vastutav sekretär ja tellis muuhulgas pastakaid.

Enne "Ringvaate" saatejuhiks saamist oli Lõbu pikka aega peamiselt teletoimetaja. "Vabakutselisena toimetasin saateid ka Kanal 2-le, TV3-le ja produktsioonifirmas Ruut. Meeskondi, kellega ma koos olen töötanud, on väga palju erinevaid olnud."

Lõbu sõnul on palgaläbirääkimised valdkond, milles ta on enda sõnul äärmiselt halb. "Ajaga olen siiski arenenud," muheles Lõbu.

"Kõige ebameeldivam osa teletööst on see, mis vaatajale välja paistab ehk ekraanil olemine. Kõike muud ma väga naudin. Mulle meeldib sisus olla väga laia spektriga, kui süvenen, siis alati on huvitav. See aga, et ma endale ei meeldi, ei tähenda, et ma kellelegi teisele ei võiks meeldida."

"Ma ei lähe mitte kunagi emotsiooni kangutama," tõdes Lõbu. "Oluline on lihtsalt inimlik vestlus."

"Mul on väga kitsas ring inimesi isiklikus elus, aga pigem kolleegide seast on tekkinud ka see kitsas ring," tõi Lõbu välja, et soovib oma isikliku elu väga privaatsena hoida.

Kui palju on teletöö aastakümnete jooksul muutunud, siis Lõbu toob välja tehnoloogia arengu ja kiiruse. "Rääkimise kiirus on muutunud. See, kui palju peab infot ja emotsiooni mahtuma seitsme minuti sisse. Ka aeglased saated peavad olema ikkagi intensiivsed," tõdes Lõbu.

Keegi peab ikkagi sellest tohutust infomassist suutma olulise välja hekseldada ja selleks ongi Lõbu sõnul ajakirjanik. "Kui sul on usaldus kanali või inimese suhtes, kes teeb valiku uudiste suhtes, mida kuulad või vaatad, siis miks ka mitte, ise ju ei jõua kogu aeg otsustada, mida ma täna õhtul vaatan. Las keegi usaldusväärne inimene teeb mu eest selle töö ära," tõi Lõbu välja.

Lõbu sõnul ei häiri teda, kui ta kuskil ära tuntakse, sest ta ei mõtle eriti selle peale.