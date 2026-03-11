Marite Kallasma: olen uudisteankruna käskkirja ja eetrikeelugi saanud

Legendaarne uudisteankur ja praegune eetrinõunik Marite Kallasma rääkis Vikerraadios, et ka tema on omal ajal käskkirja ja eetrikeelu saanud, kuid telemaja sõpruskond tuli tema selja taha. Kallasma sõnul on ta uudishimulik küll, aga ajakirjaniku ambitsiooni ei ole tal kunagi olnud.

"Raadiost telesse minna ei ole nii kerge, kui telest raadiosse tulla, sest tele annab võimsama kogemuse. Raadiomikrofon, mis mul praegu nina all on, ei ole hirmus," ütles "Aktuaalse kaamera" legendaarne uudisteankur ja eetrinõunik Marite Kallasma.

Kallasma meenutas, kuidas nad hulk aega arutasid, kuidas väljendada seda tööd, mida ta praegu telemajas teeb, ja otsustasid ametnimetuse eetrinõunik kasuks. "Üldiselt on nii, et see, kes eetrisse läheb või see, kes ise avaldab soovi, ütleb mulle, et vaata mind üle, mis sa arvad. Inimene, kes on juba eetris käinud, tahab teada enda kohta, kuidas tal läks. See on minu isiklik kogemus, mis ma talle räägin, otsuse teeb tema. Mina olen vaataja poolel, olen tark vaataja, sest ma tean, mida ma vaatan, ja siis ma ütlen selle arvamuse välja," selgitas Kallasma, mis tööd teeb eetrinõunik.

Kui arvamus on välja öeldud, tulevad Kallasma sõnul mõnel inimesel pisarad, mõni plaksutab. "Kas peegel, millest sa iseend näed või vaatad läbi kaamera, need on kaks iseasja," tõdes ta.

Eetrinõunik tõi välja, et ka tema on omal ajal telemajas töötades käskkirja saanud. "Ma sattusin ühte reklaami ja sain tappa nii, et vähe pole. Sellega oli vahva lugu. Mu sõpruskond telemajas tuli kokku, helistas, et nüüd lähme. Ja me läksime ühele kõrgemale korrusele. See koht oli täiesti tühi baar, kuhu meie kamp vajus sisse. Seal siis ei hoitud vaka all, mis kõik toimus," muheles Kallasma.

Käskkirjal olid ka tagajärjed ja uudisteankur Kallasma sai väikese eetrikeelu. "Karistada said tegelikult teised, kes pidid minu eest töötama," tõdes Kallasma. "Minul olid vabad päevad."

"Ajakirjaniku ambitsiooni ei ole mul kunagi olnud. Olen uudishimulik küll, aga ajakirjaniku uudishimu minus ei ole."

Kallasma sõnul arendaks tema "Aktuaalset kaamerat" seestpoolt. "See saade on ikkagi loodud uudiste jaoks, mis on konservatiivne ja klassikaline. Eks me oleme proovinud muuta ka, aga praegune formaat töötab. Mulle isiklikult meeldib, et ankrud saavad oma rida ajada."