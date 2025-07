Nele-Liis Vaiksoo: järgmisel tantsupeol on Mullaketrajad juba mitme rühmaga

Laulja Nele-Liis Vaiksoo rääkis Vikerraadios, et huvi Mullaketrajate rahvatantsurühma vastu on nii suur, et järgmisele tantsupeole tuleb minna juba mitme rühmaga. Vaiksoo sõnul teeb ta sel suvel kaasa ka setokeelses rokkmuusikalis "Seto odüsseia", mis oli alguses tema jaoks nagu hiina keele õppimine.

"Esikapohmell on selle nimi või mingi suure projekti pohmell," kirjeldas Nele-Liis Vaiksoo tunnet, mis valdas teda pärast laulu- ja tantsupeo lõppemist. "Kui sa millegi nimel väga kaua vaeva näed, projekt saab sulle omaks ja need inimesed on sulle armsad, siis sellest kõigest väljatulemine võtab natukene aega."

Tantsupeol Mullaketrajate trupis Kalevi staadionil tantsu löönud Vaiksoo vaatas laulupidu koos tantsurühmaga televiisorist. "Kuna enamik meist polnud laulupeo pileteid varakult valmis ostnud. Tavaliselt ma olen alati laupeol ka kohal, aga sel korral leidsin, et minu töö sai tantsupeoga tehtud."

Tantsupeo korraldus oli Vaiksoo sõnul täiesti fantastiline. "Sa teed oma liigijuhiga asjad selgeks ja lähed suurele platsile ja tead täpselt, kus sa olema pead. Eeltöö on neil väga kõva."

Kui praegusel tantsupeol osales Mullaketrajate grupp kaheksa paariga, siis nüüd on neile nii palju kirjutatud, et Vaiksoo sõnul on nad järgmisel tantsupeol esindatud mitme Mullaketrajate rühmaga.

"Teised rühmad olid väga toetavad ja saime väga suurteks sõpradeks. See oli tõesti nagu ühispidu. Kui me telklat üles ehitasime, siis panime alguses ju suvaliselt üles. Järgmisel korral me juba teame, mida silmas pidada, et hea telkla ehitada," muheles Vaiksoo.

Vaiksool endal polnud selle ajani mingit kokkupuudet rahvatantsuga. "Telekast vaadates võib tunduda, et kui raske see kujundite moodustamine platsil siis ikka on, aga mine ja hakka õppima, siis saad aru. Tegelikult on rahvatants väga head füüsist nõudev tegevus, sul peab olema head võhma, et need tantsud ära tantsida, see kõik on tehnika ja harjutamine."

Vaiksoo teeb sel suvel kaasa ka rokkmuusikalis "Seto odüsseia", mille esietendus on 30. juulil. "Kui Anne Veesaar mulle alguses selle tekstiraamatu saatis, mis oli kõik setokeelne, siis ma hakkasin seda küll nagu hiina keelt lugema," muheles laulja.

Mõned üksikud avalikud esinemised mahuvad ka veel muusikalide vahele. "Ma olen üsna aktiivne artistikonto kasutaja Facebookis, kus mul on oma väike fännibaas ja neid ma seal ikka teavitan, kes tahab kursis olla, saab sealt täpselt teada," ütles Vaiksoo.