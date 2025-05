Elina Pähklimägi "Seto Odüsseiast": see on puhas koguperelugu

Näitleja Ago Soots astub üles peaosalise ehk Odüsseusena, kelle suhtlus jumalatega käib läbi didgeridoo kõlade. "Odüsseus on väekas mees ja tal on oma suhe jumalatega. Selleks, et saada jumalate tähelepanu, on minu Odüsseusel suurepärane võime mängida seda pilli. Siia läheb mikrofon juurde, bänd taha, mul on ihukarvad hetkega püsti," kirjeldas Pähklimägi.

Didgeridood hakkas Soots esialgu mängima huvi pärast. "Hakkas huvi pakkuma eri nootide ja sageduste leidmine, mida klassikaliste standardhäälestuste järgi ei leia. Didgeridooga saab neid vahepealseid noote ja imelikke helisid ka leida," rääkis Soots, kes ka ise plasttorudest didgeridoosid valmistanud.

"Ringvaade"

Suvelavastus etendub Setomaal Luhamaal, otse piiri ääres. "See koht on täiesti geniaalne, nii maaliline. Mul on kaks saart, sillad, 23 meetrit lava. On päris bänd, üle kümne näitleja, leelokoor, tantsijad," oli Pähklimägi elevil.

Muusikali libreto autor on Kauksi Ülle. "Kõik me teame Homerose lugu, mees läks sõtta teise naise pärast, enda naine kodus ootas. See on lugu, mis juhtub mehega, aga ka see, mis juhtub kodus, kus Penelope kümme aastat ootab," rääkis Pähklimägi ja märkis, et kogeda saab loos nii nuttu, kurbust kui ka nalja. "Meil on hästi tore subretikolmik seal – Tarmo Tagamets, Agur Seim ja Tanel Saar – kellel on väga palju rolle. Nad vahetavad hästi kiiresti näiteks kosjamoorist kosilasteks, seal on hästi lahedad kiired vahetused. Ma arvan, et see on puhas koguperelugu," rääkis lavastaja.

Elina Pähklimägi jaoks on lavastamine ja näitlemine mõlemad olulisteks kujunenud. "Kui ei ole tükk aega lavastanud, siis tahad lavastada. Kui tükk aega pole mänginud, siis tahaks mängida. Üks täiendab puhtalt teist," sõnas ta.