Sõeluuring päästis Nele-Liis Vaiksoo hullemast: kirjutasin peas testamenti

Nele-Liis Vaiksoo lugu ulatub kümne aasta tagusesse aega, mil tervisekassa ta sõeluuringule kutsus. Kuna Vaiksoo oli tol hetkel isa korterisse sisse kirjutatud, potsatas kutse isa postkasti.

"Isa helistas, et kuule, tervisekassa on saatnud sulle mingi kirja, kas ma teen lahti või viskan ära, äkki on lihtsalt mingi infokiri. Ütlesin, et tee lahti, et mis siis on. Oligi kutse sõeluuringule. Ütlesin, et anna mulle kontaktida, ma lähen käin ikkagi ära," meenutas ta.

Pärast proovi andmist öeldi Vaiksoole, et kui kuu aja jooksul temaga ühendust ei võeta, on proovid korras. Kui aga kõik päris õige ei ole, võetakse temaga ise ühendust.

"Ma olin välismaal, kui telefon helises ja mulle öeldi, et tere, me helistame teile Ida-Tallinna keskhaiglast, aga see kõne katkes ära, sest seal oli mingisugune leviprobleem. See hetk, kui ma sain aru, et mulle helistatakse tagasi Ida-Tallinna keskhaiglast, kus ma olin proovid andnud, hakkasin paaniliselt levi otsima. Sellel hetkel kirjutasin juba oma peas testamenti, sest ma ei teadnud tegelikult, milles asi on. Siis saadi mind uuesti kätte ja öeldi, et jah, proovid on natukene kahtlased ja me vajame, et te tuleksite uuesti proove andma," rääkis ta.

Uuesti proove andma minnes ütles arst, et muutust on silmaga näha, kuid mis see päriselt on, ei osatud öelda. Seejärel pandi paika kuupäev, millal talle uuesti helistatakse.

"Panen selle kalendrisse kirja ja vaatan, et vot nüüd on küll saatuse iroonia, et ma pean tol samal õhtul vähiliidu heategevuslikul kontserdil esinema. Päev enne kui nad pidid helistama oligi meil vähiliidu kontserdi proov, mitte keegi ei teadnud, et ma elan ise mingit sellist asja läbi. Seal proovis tuli minu juurde üks vähiliidu naine, andis kingituse ja ütles, et see sind kaitseks. See oli ingel. Siis ma tükk aega vaatasin seda inglit ja mõtlesin, et kas purskun kohe nutma," meenutas laulja.

Lisatestiga selgus, et tema emakakaela rakud olid muutunud ning ta vajas nende eemaldamiseks operatsioonid. "Need ei olnud halvaloomulised, aga kui neid siis ei ravi, siis võib nendest emakakaelavähk areneda. Jumal tänatud, et see sõeluuring oli," on ta tänulik, et olukorrale õigel ajal jaole saadi.

Pärast operatsiooni jäi Vaiksoo teist last ootama. Kuna tema esimene laps oli enneaegsena sündinud, jälgiti teda teisel korral eriti suure hoolega, sest pärast operatsiooni on emakakael lühem kui tavapäraselt. "Teise lapse kandmine ei läinud mul liialt kergelt. Seal ikkagi lõpuks tõmmati naljaga poole emakakaelale sõlm peale, et laps enneaegselt välja ei tuleks."

Kümme aastat hiljem jätkab Vaiksoo sõeluuringutel ja kontrollides käimist. "Minge sõeluuringule! Oma sõbrannadele olen samamoodi öelnud ja ma tean, et paar sõbrannat mul on sellel operatsioonil käinud."