Lauli Koppelmaa: esimene setokeelne rokkmuusikal räägib kodu hoidjatest

Esimese setokeelse rokkmuusikali üks peaosaline Lauli Koppelmaa rääkis "Terevisioonis", et "Seto Odüsseia" loos pannakse rõhk sellele, kes jäävad koju ootama, kui mehed sõtta lähevad. Muusikali helilooja Matis Leima sõnul sobib seto keel ja pärimus suurepäraselt rokkmuusika aineseks ning selles loos on nii nalja ja nuttu kui ka taplust ja tantsu.

"Suurt rokkmuusikali ei ole Setomaal varem tehtud," ütles setokeelse rokkmuusikali "Seto Odüsseia" helilooja Matis Leima. "Kipume mõtlema, et seto keel ja pärimuskultuur, ikka kandlega ja torupilliga regilaul. Aga nii nagu eesti keel tuli regilauludest rokini ja räpini, miks ei või seto keel tulla."

Leima sõnul on paratamatut nii, et kui hakata seto keeles rokki laulma, siis mõttekordused ja järellaulud põimivad end muusika sisse.

""Seto Odüsseia" on meile tuntud Homerose eepose "Odüsseia" lugu, mis on toodud seto konteksti, kuhu ta imehästi ka sobib," ütles näitleja Lauli Koppelmaa, kes kehastab lavastuse üht peaosalist Odüsseuse abikaasat Penelopet.

Koppelmaa tõdes, et nad olid väga õnnelikud, kui kuulsid, et ka tipplavastaja Christopher Nolani järgmine filmiprojekt on eepose "Odüsseia"​ ekraniseering. "Meie oma lavastusega olime ikkagi enne. Ju siis on mingid lainepikkused, mis praegu ühtivad," muheles Koppelmaa.

""Odüsseia" algab ju sealt, kus Trooja sõda lõppeb ja ühe sõja lõppu me praegu väga ootame. Nii et aktuaalsemat suurt eepilist lugu annab otsida, mis on mitu tuhat aastat tuleproovile vastu pidanud," sõnas Leima.

Muusika on valmis kirjutatud ning näitlejatel käivad praegu lugemisproovid. "Esimene lugemisproov on meil olnud, kus oleme tutvunud materjaliga, aga suurem prooviperiood on meil ikkagi ees. Alanud on juba lauluproovid ja hääletehnikatunnid. Kostüümide jaoks on mõõdud võetud ja neid juba õmmeldakse," ütles Koppelmaa.

Leima on rokkmuusikali loomiseks kuulanud läbi hulga muusikale. "Aga nagu minu hea loominguõpetaja Margo Kõlar kunagi ütles, ma siiamaani seedin seda, et inimesi tegelikult huvitab ainult kaks asja selliste lugude puhul, armastus ja surm," muheles Leima. "Need on siin olemas, saab nalja, naeru, nuttu, taplust, tantsu, nii et mitmekesisus ja rikkus tasakaalus on see valem."

"Mulle tundub, et meie lavastaja Elina Pähklimägi tahab selles loos rõhku panna, kes jäävad koju ootama, kui mehed sõtta lähevad. Kodu jääb hoidma Odüsseuse naine Penelope koos pojaga, kes üritavad kosilasi eemale tõugata, meil on siin kodu, teie ei tule siia, ootame ikkagi oma Odüsseust koju, mulle tundub, et see liin ka Setomaaga minu jaoks läheb kokku," tõdes Koppelmaa.

"Taplusõrokk" setokeelses rokkmuusikalis "Seto Odüsseia":