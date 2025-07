ETV peatoimetaja Urmas Oru: laulupeo ettevalmistused kestavad terve aasta

"Suured üritused nagu laulu- ja tantsupidu ei sünni ühe inimese või isegi ühe meeskonna käes, seal on väga palju komponente, mis peavad kõik ühes taktis käima, sest ainult nii sünnib parim tulemas. Täpselt nii see seekord ka oli," ütles ETV peatoimetaja Urmas Oru.

Laulu- ja tantsupeol kohapeal ning teleri, raadio ja veebi vahendusel sai suurest peost osa ligi pool miljonit inimest. "Väga uhke tulemus, vähemalt pooled eestlased olid kuidagi selle sündmusega seotud."

Ettevalmistused laulu- ja tantsupeoks algavad aasta enne suursündmuse toimumist. "Laulupeo SA räägib laulu-ja tantsupeo kava ka telega läbi, millistes mahtudes, mis aegadel ja kuidas teha. ERR-i töötajaskonnast oli suurpeoga seotud umbes 150 inimest," tõdes Oru.

"Ma ise tunnengi praeguses kärpeajas kõige rohkem puudust, et me oleme pigem väiksemate ja põnevamate projektide tegemise seisma pannud, sest lihtsalt pole jõudu ja jaksu. Proovime igapäevaste, kindlate ja sissetöötatud asjadega kenasti hakkama saada, et inimesed oleksid rahul ja rõõmsad. See aga tähendab, et värsket vurtsu teinekord ei tule võib-olla nii palju peale, kui ise tahaks. Seda ka tegijate ja ideede mõttes. Selleks on vaja uusi inimesi, aga ka aega, et inimesed ei keskenduks ainult igapäevase asja tegemisele, vaid neil oleks aega mõelda ka uue, põnevama, uhkema ja suurema asja peale. Seda hetkel napib natuke," ütles ETV peatoimetaja.

Oru sõnul mõtleb ta ETV programmi planeerides enam-vähem kõigile. "Programm peab sobima eesti ühiskonda. Laulupidugi näitas, et 200 000–300 000 inimest peavad olema sellega rahul, mida neile pakume."