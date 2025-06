Personaaltreener: südame jaoks on väga oluline vahepeal sörkida

Personaaltreener Mariita Mattiisen rääkis Vikerraadios, et südame jaoks on hästi oluline rahulikult sörkida. Treeneri sõnul on sörgigruppides isegi eluaegsed jooksuvihkajad jõudnud poolmaratonideni, sest koos joostes tekib kambavaim ning mõnus emotsioon ühisest pingutusest.

"Kui kuulad muusikat ja tahad sörkides tempot hoida, saab ka täpselt takti astuda, mina muusikainimesena teen niimoodi, aga samas see ei ole üldse oluline, võib ka ilma muusikata sörkida, kuulates linnulaulu, nagu endale sobib," ütles personaaltreener Mariita Mattiisen, kes on kogu elu jooksmisega tegelenud, aga nüüd pöörab rohkem tähelepanu sörkimisele.

Sörkimine on üks osa jooksmisest, justkui rahulikum jooks. "See võiks sobida kõikidele inimestele igas vanuses. Mul on jooksu eratrennidesse tulnud päris palju inimesi, kes alguses on öelnud, et nad on terve elu jooksmist vihanud. Päris paljudele on hakanud aga meeldima ja isegi nii, et on jõutud poolmaratoni ja maratonini. Me ei räägi siin suurest võistlusest, vaid mõnusast harrastusest iseendale, iseenda ületamine," tõdes Mattiisen. "Rahulikus tempos maratoni läbimine."

Alguses piisab täiesti paarikümnest minutist. "Kolm minutit kergelt jooksed ehk sörgid, seitse minutit jalutad. Teed näiteks 20–30 minutit niimoodi. Pulss tuleb hoida mõnusalt madalal ja sobib selline tempo, et saad sörkides kaaslasega vabalt rääkida."

Riietus võiks olla võimalikult mugav, lühikesed ja kerged riided. "Talvel riietuda kihiti, et ei hakkaks külm. Naistel kindlasti kasutada sportrinnahoidjat, just toestuse pärast. Lõppkokkuvõttes gravitatsioon teeb oma töö ja et kõike hoida, tasuks sportrinnahoidjat kanda."

Jalanõude osas saadab eratreener huvilised Jooksueksperti. "Mõned harrastajad arvavad, et on äge, kui on kõige kallimad jalanõud, võistluste jaoks disainitud jooksutossud, aga kui sa jooksed ettenähtud tempost oluliselt aeglasemalt, siis pigem võid kalli tossuga oma jalga lõhkuda," tõdes Mattiisen.

Tallinnas on praegu võimalik kaasa lüüa erinevates sörgigruppides. "Alguse sai see Kopli sörgigrupist, kelle eeskujul ka meie grupi tegime. Koos saab sörkida hommikul vara, enne tööleminekut või siis lõunapausi ajal," ütles treener.

"Koos joostes tekib kambavaim, sünergia, mõnus emotsioon, südame jaoks on väga oluline teha vahepeal rahulikku jooksu."

Mattiiseni sörkijate grupp koguneb Kadrioru pargi Luigetiigi juures esmaspäeva õhtuti kell 18.30. "See on vabatahtlik, tasuta, inimesed lihtsalt tulevad kokku," sõnas treener.