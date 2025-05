Mikk Jürjens maratonitreeningutest: süües kasvab isu

Näitleja ja lavastaja Mikk Jürjens astub tuleval nädalavahetusel starti Riia maratonil. "Terevisioonis" sõnas jooksuharrastaja, et sihikindla treenimise saladuseks on endas harjumuse tekitamine.

"Ma hakkasin jooksma paar aastat tagasi seoses sellega, et ma tahtsin mõned kilod kaotada enne üht füüsiliselt väljakutsuvamat rolli. See jäi kuidagi harjumuseks ja olles eluaeg sporti teinud, tekkis kohe väljakutsete rida iseendale. Alguses jooksed kolm-neli kilomeetrit, siis tahad rohkem joosta. Kui juba poolmaratoni jooksin ära suure vaevaga, siis tekkis tunne, et seda võiks ju veel proovida ja võiks ka maratoni joosta. Süües kasvab isu," võttis Jürjens kokku.

Esimene maraton on Jürjensil nüüdseks läbitud, kuid finišijoone ületas ta tol korral suurte raskustega. "Viimased kuus kilomeetrit sellest maratonist ma pigem ikka piinlesin, kõik kütus sai kehast otsa ja siis ma tulin nagu joodik vastu hommikut," rääkis Jürjens, keda ootab nädalavahetusel ees Riia maraton. "Eesmärk on joosta terve tee," sõnas ta.

Jooksukaugetele inimestele või alles alustavatele harrastajatele võib jooksmine tunduda aga igava tegevusena. "See alguses tundub hästi tuim, aga mulle on ta saanud juba harjumuseks. Kui ta on harjumuseks saanud, siis tekib sinna ümber oma maailm. Kuna ma ise ei ela linnas, siis mulle meeldib linnas joosta, et sa näed kuidagi seda linna, eriti just reisides. Tallinnas ka, kuna ma siin ei ela, käin siin jooksmas proovi ja etenduse vahel, siis ma proovin võtta alati mingisuguse uue trajektoori, see vaatepunkt linnaruumile kogu aeg muutub," rääkis Jürjens.

Kuid jooksmist saab ka muude vahenditega endale huvitavamaks muuta. "Kui sa looduses jooksed, siis ta on lihtsalt aeg iseendale. Aga tänapäeval on klapid kõrvades nii lihtne kaasa võtta, kuulata saateid, muusikat, muusikat plaatide kaupa. See tegevus on tuim, aga selle ümber saab tekitada lisa. Temas on rahustav rutiin," sõnas näitleja.

Tallinnas toimub just praegu spordipealinna programmi raames jooksunädal, kus saab võtta osa tasuta jooksutreeningutest. "Ma isegi tahaksin osaleda, seal on nii palju asju. Siin antakse kaasa ka paari kuu treeningprogramm, mis on kõige motiveerivam osa treeningust, kui keegi ütleb sulle, et mine." Kuigi ka iseseisvalt saab Jürjensi sõnul Youtube'i ja Google'i abil endale treeningkava kokku panna, siis professionaali poolt koostatud kava aitab vältida juhuslikkust ja kasvatab üldist kindlust.